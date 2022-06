Warner Bros. negocia con Lady Gaga para coprotagonizar “Joker: Folie à Deux”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El estudio Warner Bros. negocia con la actriz y cantante Lady Gaga para coprotagonizar junto a Joaquin Phoenix la película musical “Joker: Folie à Deux”, desveló en exclusiva el medio The Hollywood Reporter.

Gaga interpretaría a Harley Quinn, la compañera de locuras del Joker en esta secuela de corte musical que, al igual que la primera cinta, también estará dirigida por Todd Phillips.

Tras el éxito en taquilla de “Joker” (2019), con el que Warner Bros. se embolsó más de mil millones de dólares por sus proyecciones en todo el mundo, la franquicia DC Comics ha querido dar un golpe de efecto y apostar por este nuevo filme.

De esta forma, se materializan los rumores que habían surgido la semana pasada, tras la publicación en Instagram de Phillips con la portada del guion de la nueva película, acerca de la posibilidad de incluir el personaje de Harley Quinn

Quinn apareció por primera vez en “Batman: The Animated Series” a principios de los 90 y se unirá ahora a Joker para la aventura “Folie à Deux” (“Locura de Dos”, en español), que hace referencia a un trastorno en el que dos o más personas comparten síntomas psiquiátricos, habitualmente delirios.

Aún se desconocen más detalles acerca del contrato que firmaría Lady Gaga en caso de acceder a incorporarse al proyecto y si contribuiría también con alguna canción a la banda sonora de la cinta.

Gaga ya trabajó con Phillips en “A Star Is Born”, filme en el que él participó como productor y que le valió una nominación al Óscar a mejor actriz a la también cantante.

Por su parte, tras el anuncio del lanzamiento de esta nueva película la semana pasada, también se confirmó que Joaquin Phoenix interpretará por segunda vez al Joker, el papel de villano que le permitió alzarse con el Óscar a mejor actor en 2020.