Warriors sobreviven a 52 puntos de Shai, Celtics se recuperan y Sixers toman carrerilla

Nueva York, 29 ene (EFE).- Shai-Gilgeous Alexander se lució este miércoles con 52 puntos pero los Golden State Warriors sorprendieron a los Oklahoma City Thunder mientras que los Boston Celtics recuperaron sensaciones y los Philadelphia 76ers encadenaron su cuarto triunfo seguido.

WARRIORS 116 – THUNDER 109

No está siendo la temporada más brillante de los Warriors (24-23), pero Stephen Curry y compañía se regalaron un triunfo de muchos quilates ante unos Thunder que son líderes del Oeste con el mejor balance de la liga (37-9).

Para ello tuvieron que resistir el vendaval de Shai, que ya llevaba 31 puntos en la primera parte y que acabó su recital con 52 puntos (16 de 29 en tiros de campo, 2 de 6 en triples, 18 de 21 desde la línea de personal). Jalen Williams le acompañó en Oklahoma con 26 puntos y 7 rebotes.

Andrew Wiggins (27 puntos y 5 triples) y Stephen Curry (21 puntos con 5 triples, incluyendo 9 puntos en el último cuarto) comandaron la rebelión de los Warriors. También resultaron fundamentales Gary Payton (15 puntos y 9 rebotes) y Kevon Looney (18 puntos).

CELTICS 122 – BULLS 100

Con 34 puntos (8 de 14 en triples) y 11 rebotes, Kristaps Porzingis se puso al frente de los Celtics (33-15), que están pasando por un enero de dudas y flojos resultados pero que vencieron a los Chicago Bulls (20-28).

Jaylen Brown (28 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias), Derrick White (22 puntos con 4 triples) y Jayson Tatum (16 puntos y 8 rebotes) también pusieron su granito de arena en la victoria de los de verde, que no contaron esta noche con el dominicano Al Horford.

Coby White y Patrick Williams, con 16 puntos cada uno, fueron los más productivos en ataque de Chicago.

SIXERS 117 – KINGS 104

¿Hay vida en Filadelfia? Los Sixers (19-27) siguen todavía sin Joel Embiid y Paul George y arrastran una losa pesadísima de su desastrosa campaña hasta la fecha, pero ahora llevan cuatro triunfos seguidos y están empatados con los Bulls (20-28) por el último puesto que da acceso al ‘play-in’ del Este.

Tyrese Maxey, en un gran momento de forma, tiró un día más del carro en los Sixers con 30 puntos y 8 asistencias. Lleva 12 partidos seguidos con al menos 28 puntos.

De nada sirvió el triple-doble de Domantas Sabonis (13 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias) en unos Kings (24-23) envueltos en rumores sobre la posible salida de De’Aaron Fox antes de la fecha límite de traspasos.

KNICKS 122 – NUGGETS 112

Cinco triunfos seguidos llevan unos Knicks (32-16) que neutralizaron a Nikola Jokic, quien tuvo problemas de faltas en el primer cuarto, nunca pudo encontrar su ritmo en la Gran Manzana y acabó con solo 17 puntos (6 de 15 en tiros), 6 rebotes y 6 asistencias.

Jalen Brunson brilló en Nueva York con 30 puntos (10 de 16) y 15 asistencias. Fue otra noche de poderío colectivo de los Knicks. Así, OG Anunoby (23 puntos con 5 de 7 en triples), el dominicano Karl-Anthony Towns (14 puntos y 10 rebotes), Mikal Bridges (13 puntos), Josh Hart (15 puntos) y Miles McBride (12 puntos desde el banquillo) dejaron su huella en el triunfo local.

En cambio, los Nuggets (28-19) han sufrido tres derrotas seguidas. Jamal Murray lo intentó todo para suplir a Jokic pero sus 33 puntos (13 de 25) y 6 asistencias no fueron suficientes. Russell Westbrook aportó 14 puntos y 14 rebotes.

HEAT 106 – CAVALIERS 126

Donovan Mitchell (34 puntos y 6 asistencias) recibió el respaldo de Evan Mobley (22 puntos y 15 rebotes) y Ty Jerome (20 puntos y 7 asistencias) para que los Cavaliers (38-9) vencieran sin problemas en Miami pese a no contar con Darius Garland.

Tyler Herro (22 puntos y 6 asistencias), Terry Rozier (22 puntos) y Bam Adebayo (21 puntos y 9 rebotes) encabezaron a los Heat (23-23).

PELICANS 136 – MAVERICKS 137

Todavía lidiando con la ausencia de Luka Doncic, cuatro jugadores de los Mavericks (26-22) superaron la barrera de 20 puntos en Nueva Orleans: P.J. Washington (25 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias), Kyrie Irving (25 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias), Daniel Gafford (22 puntos y 12 rebotes con 9 de 9 en tiros) y Klay Thompson (20 puntos con 6 de 11 en triples).

Trey Murphy (32 puntos y 6 rebotes), Zion Williamson (29 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias), Dejounte Murray (27 puntos y 6 asistencias) y CJ McCollum (23 puntos y 8 asistencias) guiaron a los Pelicans (12-36) en un duelo de ataques explosivos.

HORNETS 83 – NETS 104

Tras siete derrotas seguidas, los Nets (15-33) del entrenador español Jordi Fernández se dieron una alegría venciendo a los Hornets (12-32).

Keon Johnson (18 puntos) fue el máximo anotador de unos Nets corales con seis jugadores con más de 10 puntos pero ninguno por encima de los 20. Miles Bridges (23 puntos y 13 rebotes) fue el referente de unos Hornets sin LaMelo Ball.

En el resto de encuentros de la jornada, los Indiana Pacers superaron a los Detroit Pistons (133-119), los San Antonio Spurs cayeron frente a Los Angeles Clippers (116-128), los Minnesota Timberwolves derrotaron a los Phoenix Suns (113-121) y los Toronto Raptors sellaron la decimoquinta derrota seguida de unos espantosos Washington Wizards (82-106).