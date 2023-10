Wembanyama: “Nunca he estado mejor físicamente”

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El francés Víctor Wembanyama, primera elección absoluta en el último draft, aseguró este lunes que desde su llegada a los San Antonio Spurs ha trabajado de manera “dura” e “inteligente” y que “nunca” ha estado mejor físicamente, en el día de medios previo al comienzo de la temporada de la NBA.

“Estoy trabajando mejor que nunca en mi vida, más duro, pero también de forma más inteligente. El trabajo que hicimos va a tener impacto en mis próximos años”, afirmó Wembanyama en rueda de prensa.

“Desde que llegué a San Antonio entrené, estoy intentando no ganar demasiado músculo demasiado rápido. Vamos por el buen camino. Pero a nivel físico nunca he estado mejor”, agregó.

Wembanyama, de 19 años, es considerado como un talento generacional y en la NBA no se recibía a un jugador con este entusiasmo desde que los Cleveland Cavaliers seleccionaran a LeBron James en 2003.

De 2,23 metros de estatura, Wembanyama puede anotar de tres y en la media distancia, maneja el balón con una tremenda habilidad y rapidez para un jugador de sus dimensiones, se desplaza con mucha agilidad y soltura, resulta muy peligroso en el uno contra uno (no solo en el poste) y es también una importante amenaza de intimidación en defensa.

Desde su llegada, Wembanyama cuenta con enorme atención mediática, pero destacó que eso no afecta el equilibrio del vestuario.

“Estoy aquí para sacrificarme por mis compañeros, y ellos lo harán por mí. Saben que habrá mucha atención, pero al final sólo pensamos en el baloncesto”, aseguró.

Wembanyama ha contado con el respaldo de leyendas de los Spurs como su compatriota Tony Parker o el argentino Manu Ginóbili.

“Tony es parte de los chicos que me dan consejos. Ha vivido aquí durante mucho tiempo. Cuando hablo con Manu ni pienso en que es una leyenda, es todo muy natural, siempre te da muchos consejos, está muy comprometido con el equipo. Siempre es muy natural”, contó.

“Mis expectativas son aprender a ganar lo antes posible. Tengo mucho por aprender”, dijo, al enfocarse en sus objetivos para la temporada.

“Quiero vivir todo lo que solía ver por televisión, los estadios, el ambiente. Voy a vivir cosas increíbles. Será un año bonito”, agregó.

Trabajará en San Antonio bajo las órdenes de Gregg Popovich, quien redujo al máximo sus comentarios sobre Wembanyama en su turno en rueda de prensa.

“Ya me he cansado de las preguntas sobre Wembanyama”, reconoció entre risas Popovich, habitualmente muy directo en sus ruedas de prensa.

El preparador destacó que lo más importante en los Spurs es el equipo y que no se trata solo del joven talento francés.

“No tengo ni idea”, respondió de forma tajante cuando se le preguntó cómo planea usar a Wembanyama esta temporada.