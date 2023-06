Wembanyama reina en el draft y la NBA se prepara para su ‘revolución francesa’

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El prodigio francés Victor Wembanyama, el joven más esperado en la NBA desde que LeBron James aterrizó en la liga hace 20 años, reinó en el draft con el número uno y, de la mano de los San Antonio Spurs, aspira ahora a revolucionar la liga de arriba a abajo.

“Esto es cumplir algo con lo que he soñado toda mi vida”, dijo un Wembanyama vestido con un elegante traje verde y que no pudo evitar las lágrimas tras escuchar su nombre como primera elección de los Spurs.

Desde hace meses se sabía que Wembanyama sería el número uno del draft ya que ningún equipo en su sano juicio dejaría escapar la fabulosa oportunidad de llevarse a un talento único y generacional por sus excepcionales cualidades.

De 2,23 metros de estatura y con 19 años, Wembanyama puede anotar de tres y en la media distancia, maneja el balón con una tremenda habilidad y rapidez para un jugador de sus dimensiones, se desplaza con mucha agilidad y soltura, resulta muy peligroso en el uno contra uno (no solo en el poste) y es también una importante amenaza de intimidación en defensa.

“Es como un jugador creado en el videojuego NBA 2K”, resumió en octubre Stephen Curry ante la irrupción de este enorme pívot con destreza de escolta.

Wembanyama jugará a las órdenes de un técnico legendario como Gregg Popovich en unos Spurs que fueron el peor equipo del Oeste la temporada pasada con un balance de 22-60.

Pese a que ahora no pasa por su mejor momento, San Antonio está considerada como una de las franquicias mejores gestionadas de las últimas décadas y tiene además una gran experiencia eligiendo a pívots en el primer puesto, ya que David Robinson (1987) y Tim Duncan (1997) cambiaron para siempre la historia de este equipo con cinco títulos entre 1999 y 2014.

Wembanyama, MVP de la liga francesa con los Metropolitans 92 este curso, es el segundo jugador más alto en ser número del draft de la NBA solo por detrás del chino Yao Ming.

Aunque el desembarco de Wembanyama en la NBA ‘eclipsó’ en cierta medida el resto del draft, que se celebró en el Barclays Center de los Brooklyn Nets en Nueva York, había también bastante expectación por ver a quién escogían los Charlotte Hornets en el número dos.

Finalmente el afortunado fue el alero Brandon Miller, lo que llevó al tres y a los Portland Trail Blazers al base Scoot Henderson, quien también sonaba con fuerza para ese segundo puesto del draft.

Otros dos nombres en mayúsculas de la noche fueron los gemelos Amen y Ausar Thompson, que se convirtieron en los primeros hermanos en la historia de la NBA en ser escogidos en el ‘top 10’ de un draft.

Los Houston Rockets apostaron por Amen en la cuarta posición y los Detroit Pistons seleccionaron a su hermano Ausar justo después en el quinto puesto para redondear una noche mágica en la familia Thompson.

El ‘top 10’ del draft lo completaron, en este orden, Anthony Black (Orlando Magic), Bilal Coulibaly (Washington Wizards vía Indiana Pacers tras negociar un traspaso), Jarace Walker (Indiana Pacers a través de Washington Wizards), Taylor Hendricks (Utah Jazz) y Cason Wallace (Oklahoma City Thunder vía Dallas Mavericks).

En este sentido, el equipo de Luka Doncic acordó con los Thunder el intercambio de las elecciones 10 y 12 del draft además del traspaso de Davis Bertans a Oklahoma, lo que permite a Dallas ganar espacio salarial para, por ejemplo, intentar la renovación de Kyrie Irving.

Jett Howard (Orlando Magic), Dereck Lively (Dallas Mavericks vía Oklahoma City Thunder), Gradey Dick (Toronto Raptors), Jordan Hawkins (New Orleans Pelicans) y Kobe Bufkin (Atlanta Hawks) fueron elegidos del puesto 11 al 15.

Además, el mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr., alero que jugó cuatro años en UCLA, fue escogido en el puesto 18 por los Miami Heat.