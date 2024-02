Will Smith dará vida a un veterano de la guerra de Irak en la cinta ‘Sugar Bandits’

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Will Smith interpretará a un veterano de la guerra de Irak (2003-2011) en una película de suspense titulada ‘Sugar Bandits’, que será presentada a los compradores de la próxima edición del Mercado de Cine Europeo (EFM por sus siglas en inglés) que se llevará a cabo del 15 al 21 de febrero en el marco de la Berlinale.

Según información de medios especializados como Deadline y Variety, se prevé que el actor no sea el protagonista del filme que tiene como productor al propio Smith y a Jon Mone (‘Battleship’) a través de Westbrook Studios.

La trama está basada en la novela ‘Devils in Exile’, del escritor estadounidense Chuck Hogan, que versa sobre un veterano de la guerra de Irak que se une a un escuadrón de élite para luchar contra el tráfico de drogas en Boston.

Hogan, quien ha sido guionista de filmes como ‘The Town’ (2010) y la serie ‘The Strain’ (2014) -en el que compartió créditos con el director mexicano Guillermo del Toro-, también escribió el guión del filme que tendrá un presupuesto aproximado de 80 millones de dólares.

El proyecto aun no tiene un director asignado y fue lanzado al mercado independiente. No obstante, en un principio el filme había sido anunciado en 2013 por Universal Studios, con Joe Carnahan (‘The Blacklist’) como director.

La última película en la que participó Will Smith fue ‘Emancipation’, del director Antoine Fuqua y distribuida por Apple.

Smith también tiene en puerta la cuarta película de la saga de ‘Bad Boys’, de Sony, cuyas grabaciones se vieron afectadas por la huelga que los escritores y guionistas protagonizaron durante 2023, así como la segunda parte de ‘I Am Legend’, que está previsto que coprotagonice Michael B. Jordan.

Este será el regreso a la gran pantalla del actor quien en 2022 protagonizó la 94 edición de los Óscar tras abofetear al comediante Chris Rock, quien durante la transmisión hizo una broma sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith.