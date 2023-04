William Levy: Me siento tentado a ejercer la venganza pero hay que dominarla

Madrid, (EFE).- El actor cubano William Levy es el protagonista de la serie “Montecristo”, que actualiza el clásico literario del francés Alejandro Dumas y su historia de venganza, una acción que reconoce que se siente tentado de ejercer aunque “es ahí donde debes saber dominar al animal que llevas en tu corazón”.

Levy (Cojímar, Cuba, 1980) interpreta a Alejandro Montecristo en esta serie que trae la historia de la novela “El conde de Montecristo” a la actualidad.

El protagonista es un misterioso empresario, fundador de una compañía tecnológica que ha despertado la envidia y el interés de muchos, entre ellos otro empresario que se propone adquirirla ignorando que conoció a Montecristo en el pasado y que éste ha vuelto buscando venganza.

Una venganza que el actor, que también es uno de los productores de la serie, reconoce en una entrevista con EFE sentirse tentado de ejercer “todo el tiempo”.

Pero, asegura, hay que saber domar ese sentimiento: “Es como si llevas un toro en el corazón y hay que saber domarlo, porque si no, te lleva”.

“Creo que en algún punto de nuestras vidas todos nos hemos sentido identificados” con la historia del conde de Montecristo, “con la venganza, con la justicia” frente a algo que fue injusto, explica Levy, popular como actor de telenovelas y protagonista de “Café con aroma de mujer”, que ha participado también en producciones de Hollywood como “Resident Evil”.

El actor afirma que ha vivido muchas injusticias, pero destaca la necesidad de plantearse si vale la pena la venganza, porque si la llevas adelante, “cavas dos tumbas, la del enemigo y la tuya, vas a tener amargada tu vida, eso es algo muy peligroso”.

Su personaje “quiere llevar a cabo su venganza y está tan cegado que no ve lo que está pasando a su alrededor”, mientras que Levy dice haber aprendido a trabajar el que su mente sea “capaz de dominar sus pensamientos para no acabar dañándose”.

SU PERSONAJE MÁS COMPLEJO

“Hay que saber elegir tus pensamientos como eliges tu ropa”, recalca el actor, para quien el personaje de Alejandro Montecristo es el más complejo que ha interpretado en su carrera.

“Son dos personajes en misma persona”, alguien que está todo el tiempo luchando con el antagonista que lleva dentro, alguien a quien ha podido disfrutar mucho de interpretar a pesar de su complejidad, confiesa.

El actor, de cuya vida privada se hacen eco muchos medios de comunicación, recalca que el hecho de que sea artista no significa que tenga que estar todo el tiempo dando explicaciones.

“De vez en cuando tengo necesidad de explicar algo para que no se produzca un malentendido, pero no todo el tiempo, uno elige cuándo quiere hacerlo”, dice Levy.

Al respecto, insiste en que tiene su familia y sus hijos y además su trabajo y su carrera, que ejerce “con mucha humildad”, pero que eso no supone “ninguna obligación de tener que explicar” su vida a nadie.

“Si yo quiero sí, pero tiene que ser que yo quiera”, subraya.

También vive con “agradecimiento y humildad” el reconocimiento de sus seguidores, ya que poder hacer lo que le gusta y tener un público que le valore es una “bendición”.

No descarta instalarse en un futuro en España, aunque explica que sus hijos viven y estudian en Miami (Estados Unidos).

“No depende más que de los tiempos, porque me encanta España, no sé si es porque soy cubano, pero me siento muy identificado con la forma de vivir, la forma de ser, me encanta la comida, me encanta la gente, me siento muy en casa”, concluye.