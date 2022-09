Willy Hernangómez: “Estoy preparado y con la confianza súper alta”

Redacción Deportes (EE.UU.), (EFE).- Tras un verano espectacular en el que ganó el Eurobasket con España y se proclamó MVP del torneo, Willy Hernangómez reflejó su ilusión por trasladar su éxito con su selección a la nueva temporada de los New Orleans Pelicans en la NBA.

“Estoy preparado. Mi confianza está súper alta. He mostrado a todo el mundo que, cuando tengo minutos, puedo ser uno de los mejores pívots”, dijo en una rueda de prensa por el NBA Media Day de los Pelicans (jornada de puertas abiertas para los medios de cara a la nueva temporada de la NBA).

El español, muy sonriente en todo momento, se marcó entre sus metas para el nuevo curso “ser mejor cada día” y “continuar trabajando” para unos Pelicans que, en sus palabras, son un equipo “especial”.

A sus 28 años, Hernangómez parece haber encontrado su lugar en la NBA en Nueva Orleans, donde afronta ahora su tercera temporada con los Pelicans.

El pívot promedió en la temporada pasada 9,1 puntos, 6,8 rebotes y 1,3 asistencias en 16,8 minutos de media por partido.

“Es genial tener la confianza de esta organización”, dijo.

“Intento darlo todo a esta franquicia cada día. Sois mi familia. Me siento muy feliz de estar de vuelta”, señaló.

Los Pelicans fueron una de las grandes sorpresas del año pasado al superar a Los Angeles Clippers en el ‘play-in’ y ponerle las cosas muy difíciles en la primera ronda de los ‘playoffs’ a los Phoenix Suns, que les eliminaron sudando mucho por 4-2.

Con Brandon Ingram, CJ McCollum y Jonas Valanciunas de vuelta tras su gran temporada en 2021-2022, los Pelicans contarán este año con un refuerzo de lujo: el esperado regreso de Zion Williamson tras una lesión de larga duración.

“Estoy muy emocionado de formar parte del equipo con Zion de nuevo”, dijo Hernangómez.

“Estando sano y mejor que nunca va a ser súper peligroso”, añadió el español, quien destacó que tiene muy buena “química y relación” con Williamson.

EL VALOR DEL COLECTIVO

Hernangómez habló sobre el éxito de España en el Eurobasket, donde no partía como favorita al título, y trató de sacar claves que se puedan aplicar a los Pelicans.

“Algo que tenemos dentro en España es que competimos contra cualquiera. Es algo muy especial. No tenemos miedo de ningún equipo”, reflexionó.

“Para mí, de todas las medallas con la selección, esta fue la más valiosa para mí. La manera en la que crecimos en la preparación y a lo largo del torneo, la manera en la que competimos contra todos sin tener miedo y, para mí especialmente, ser uno de los líderes del equipo fue increíble”, agregó.

Con su hermano Juancho Hernangómez también en un rol muy destacado (fue el MVP de la final del Eurobasket), el pívot de los Pelicans subrayó el valor del colectivo sobre lo individual en un Eurobasket que ganó España frente a conjuntos encabezados por Luka Doncic (Eslovenia), Nikola Jokic (Serbia) o Giannis Antetokounmpo (Grecia).

“Esto significa que los equipos están formados por doce jugadores y que todo el mundo tiene que darlo todo para ganar un campeonato. Y eso no es solo para Eurobasket y la Euroliga: es también para la NBA. Un jugador puede ser súper talentoso pero necesita un equipo alrededor que pueda ayudarle”, apuntó.

“España no éramos el equipo más talentoso, no éramos los más fuertes, pero éramos la mejor unidad, con la mejor química del vestuario y esa es la clave. Los equipos ganadores tienen eso en su ADN. Esa es una de las cosas que quiero tener con los Pelicans desde el principio. Aquí tenemos gente súper talentosa pero también tenemos un súper vestuario”, añadió.