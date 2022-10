Wilson no ha dado identidad ofensiva a Denver, dice George Paton

Redacción Deportes, (EFE).- El gerente general de los Denver Broncos de la NFL, George Paton, dijo este jueves que el ‘quarterback’ Russell Wilson no ha dado una identidad ofensiva al equipo que es último en el Oeste de la AFC con marca de 2-5.

“Necesitamos una identidad. Realmente no tenemos una identidad en la ofensiva, aunque creo que llegará y espero que Russ nos la de pronto”, afirmó Paton en conferencia de prensa.

Los Broncos contrataron para la temporada 2022 a Wilson, campeón en el Super Bowl XLVIII con los Seattle Seahawks, equipo con el que estuvo 10 temporadas.

Denver firmó al jugador de 33 años por cinco años a cambio de 245 millones de dólares, operación que Paton cerró y de la que aseguró no se arrepiente.

“No estoy preocupado. Estamos en esto a largo plazo con Russ, no en los primeros siete juegos. Creemos en Russ, yo creo en Russ. Obviamente, los resultados no están ahí”, aceptó el directivo.

Los Broncos arrastran una racha de cuatro derrotas consecutivas, aunque en el juego de la semana siete, del domingo pasado, que perdieron ante los Jets por 16-9, Wilson no jugó por una lesión en el tendón de la corva de la que ya está recuperado.

La llegada del ‘quarterback’ generó expectativas de que Denver volverá en este 2022 a los ‘playoffs’ luego de seis temporadas.

La más reciente ocasión que los Broncos se clasificaron a la postemporada fue bajo el liderazgo de Peyton Manning, con quien ganaron el Super Bowl 50, algo que Paton confió que a la larga repetirán con Wilson.

“Sabemos de lo que es capaz Russ. Es nuestro trabajo sacar lo mejor de él. Ves la fuerza de su brazo, su precisión, la movilidad que tiene. Sé que lo lograremos”, sentenció.

El gerente general y los Denver Broncos están en Londres donde se medirán con los Jacksonville Jaguars en el estadio de Wembley este domingo en duelo de la semana ocho de la temporada 2022.

Éste será el tercero de los cinco juegos internacionales que la NFL programó fuera de Estados Unidos en esta temporada. Tres se asignaron a Inglaterra, uno a Alemania y uno a México.

Los primeros dos se realizaron en el Tottenham Hotspur Stadium; el pasado 2 de octubre fue el Vikings-Saints y el 9 del mismo mes se disputó el Giants-Packers.

El 13 de noviembre en el Allianz Arena de Múnich jugarán Buccanners-Seahawks y el día 21 cerrará la serie de juegos internacionales el 49ers-Cardinals en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.