“With Love”, una serie para proclamar la diversidad de las familias latinas

Nueva York, (EFE).- “Siento que en la televisión, la comunidad latina siempre somos criminales. O criminales o (personajes) muy sexys”, se queja en una entrevista con Efe la actriz, creadora y guionista Gloria Calderón Kellett, responsable de la nueva serie “With Love”, que gira en torno a una diversa familia de origen latino afincada en la ciudad de Portland.

“Colectivamente, sentimos una falta de representación”, insiste Kellet, que ha creado, con la diversidad en mente, este ligero y acogedor programa de televisión de cinco episodios, cada uno de ellos centrado en una destacada festividad, empezando por las Navidades y terminando con el Día de los Muertos.

La serie refleja la vida de los miembros de la familia Díaz, especialmente de los hermanos Lily Díaz (Emeraude Toubia) y Jorge Díaz Jr. (Mark Indelicato), y de sus amores y desamores.

Aunque el argumento de base pueda parecer rutinario, el show está alejado de estereotipos, y se adentra en las dinámicas que tradicionalmente la sociedad latina ha considerado tabúes, como la homosexualidad, la transexualidad y las mujeres solteras que han optado por no formar sus propias familias.

Para Kellett, esta serie, que podrá verse en la plataforma de Amazon a partir del 17 de diciembre, tiene el objetivo de servir para que los latinos en EE.UU. se puedan ver representados en la pequeña pantalla, un honor que, por solidaridad, ha querido extender también a la comunidad transexual latina.

“Aunque yo no he vivido esa experiencia en concreto, sentía mucha solidaridad con ellos, porque sé lo que es sentirse invisible”, explica la guionista, que entre los miembros de la familia Díaz ha incluido a Sol Pérez, una doctora transexual interpretada por Isis King.

“Todos nos merecemos ver una imagen de nosotros mismos en la televisión”, asevera la estadounidense de origen cubano, que a lo largo de su carrera ha actuado en exitosos programas dirigidos al público latino de EE.UU. como “Jane The Virgin”.

Además de una relación homosexual, la que tiene el personaje de Jorge Diaz Jr. con su pareja, Kellett también quiso aprovechar la oportunidad para introducir la figura de la mujer adulta soltera que ha optado por no tener una familia, algo que en el caso de las mujeres está asociado a una imagen de fracaso personal.

“Creo que son mujeres valientes”, opina Kellett, quien interpreta precisamente a este personaje en la serie, la tía Gladys Delgado, un papel corto y discreto pero con el que asegura ha disfrutado mucho.

“Creo que es muy importante enseñar a la gente que (Gladys) no está triste, que está contenta porque está viviendo a su propia manera”, apunta.

El show, que ha sido creado en muy poco tiempo, puesto que lo empezó a escribir el pasado mes de febrero, le “salió de dentro” a la creadora e intérprete, que tenía el claro objetivo de alegrar la vida a los televidentes.

“Me vino de simplemente querer, después de un año tan pesado como el 2020, sacar algo que se sintiera como un abrazo, que fuera alegre y divertido”, afirma Kellet, que subraya que se centra en las festividades familiares más importantes porque las echó “mucho de menos” durante la pandemia del coronavirus.

En concreto, fue la comedia romántica navideña “Love Actually” la que le inspiró: “Quería que mi comunidad tuviera algo así”.

Kellet confiesa que ha usado a su propia familia como inspiración, y que la relación entre los hermanos Lily y Jorge se parece mucho a la que tiene ella con su propio hermano, mientras que para otros personajes se ha fijado en sus primos.

Pero también ha tomado otro aspecto de su vida personal como referencia, y es que la serie sucede en la ciudad de Portalnd (Oregon), una ciudad en la que ella creció, y que no es especialmente conocida por su comunidad latina.

“Necesitaba mostrar que los latinos no sólo existen en Nueva York y en Los Ángeles y en Miami. Somos una diáspora que está esparcida por todo el país”, zanja.