Witsel: “La única cosa buena es que Santiago Giménez no juega este miércoles”

Madrid, (EFE).- Después de tocar “madera” en la mesa cuando le preguntaron por las lesiones en su equipo, con siete bajas en el duelo de este miércoles en la Liga de Campeones con el Feyenoord, Axel Witsel, centrocampista del Atlético de Madrid, expresó que la “única cosa buena” camino del encuentro contra el conjunto neerlandés es que Santiago Giménez, su goleador, no jugará el choque.

“He jugado contra muchos equipos holandeses, siempre tienen un estilo que quieren la posesión, con un jugador muy bueno a nivel técnico. La ‘Champions’, como sabemos, siempre es especial. No hay partidos fáciles. Siempre es difícil. La única cosa buena es que esta vez Santiago Giménez no está mañana”, explicó en rueda de prensa. El delantero está sancionado.

El Atlético sufre siete bajas para el duelo: José María Giménez, Stefan Savic, Memphis Depay, Reinildo Mandava, Thomas Lemar, Pablo Barrios y Caglar Soyuncu. “Estamos tristes por eso. También es verdad que tenemos un montón de partidos y que al final no ayuda al jugador. Pero es así. Tenemos que seguir. Tenemos un partido muy importante”, apuntó.

La pasada temporada, su equipo quedó eliminado de la fase de grupos de la Liga de Campeones. “El año pasado, la Champions fue muy difícil para nosotros. No pasamos del grupo. Claro que es lo mínimo que tenemos que hacer, pasar de esa ronda, siempre pensando partido a partido, no pensar más lejos. Lo importante es mañana y queremos hacerlo mucho mejor que el año pasado en la Champions”, repasó.

“No voy a decir que es una final, porque falta mucho para acabar el grupo, pero es importante. Seguro que con la afición y el ambiente que vamos a tener haremos un gran partido”, prosiguió Witsel, que se ha adaptado a jugar de central: “El año pasado fue una sorpresa. Me siento muy cómodo en esta posición. He podido ayudar al equipo y eso es lo más importante. Al final, como jugador, lo que importa es jugar, ya sea como defensa, centrocampista, extremo… Donde el Cholo (Simeone) me necesita, estoy”.