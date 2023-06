“Wonderwell”, el último filme de Carrie Fisher antes de morir, se estrenará el 23 de junio

Los Ángeles (EE.uu.), (EFE).- “Wonderwell”, la última película que rodó Carrie Fisher (1956-2016), aterrizará en los cines de Estados Unidos el próximo 23 de junio, siete años después del fallecimiento de la actriz, tras experimentar retrasos por problemas de presupuesto y por la irrupción del coronavirus.

Este filme de fantasía y misterio contará con una proyección limitada en la cadena de cines AMC en Estados Unidos y estará disponible en formato digital a partir del mismo día, informó la cuenta oficial de la película en redes sociales.

“Wonderwell”, que Fisher grabó solo seis semanas antes de fallecer, tenía previsto su lanzamiento en 2017, pero la pandemia de covid-19 y una prolongada etapa de posproducción, que hizo que el presupuesto se disparara, no lo permitieron

La sinopsis oficial de “Wonderwell” describe esta cinta como un cuento de hadas ambientado entre la Italia contemporánea y un reino imaginario que acogerá a Violet, una “ingenua y curiosa” niña de 12 años que emprenderá “un viaje que transformará su mundo para siempre”.

Dirigida por Vlad Marsavin, la obra cuenta con Fisher como protagonista junto a la cantante Rita Ora (“Fifty Shades of Grey”), Nell Tiger Free (“Servant”) o Sebastian Croft (“Heartstopper”), entre otros.

Está producida por Fred Ross, un estrecho colaborador de Francis Ford Coppola que trabajó con él en títulos como “The Godfather Part II” y que fue quien convenció a Fisher de que se sumara al que sería su último proyecto.

Asimismo, la película ofrecerá una dedicatoria especial para la actriz fallecida, según reveló Marsavin en una entrevista con el medio especializado Deadline.

Su deceso pilló por sorpresa y conmocionó al elenco de “Wonderwell”, de acuerdo a las declaraciones del cineasta, porque “estaba llena de energía durante el rodaje” e incluso entonces celebró una fiesta por su 60 cumpleaños que “acabó siendo clausurada por la policía” debido al exceso de ruido.

El 23 de diciembre de 2016, Fisher sufrió un problema respiratorio durante un vuelo de Londres hacia Los Ángeles y, aunque fue trasladada con vida a un hospital, falleció cuatro días después.

La Oficina forense de Los Ángeles indicó que murió por una apnea del sueño condicionada por otros factores, como una enfermedad coronaria y el consumo de drogas.

Fisher, reconocida internacionalmente por encarnar a la Princesa Leia en “Star Wars”, había regresado un año antes a la saga con “Star Wars: The Force Awakens” (2015) y había presentado “The Princess Diarist”, un libro en el que relataba intimidades de su vida y trayectoria profesional, entre ellas su romance con Harrison Ford.