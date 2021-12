Woods regresa con un segundo puesto junto a su hijo en el PNC Championship

Redacción Deportes, (EFE).- Tiger Woods regresó el pasado fin de semana a la acción, diez meses después de su grava accidente de tráfico, y lo hizo con un segundo puesto junto a su hijo Charlie, de 12 años, en el PNC Championship, disputado desde el sábado en el club The Ritz-Carlton de Orlando, Florida (Estados Unidos).

John Daly y su hijo John II, de 18 años, lograron el triunfo pro primera vez en este torneo no oficial, antes conocido como ‘Father/Son Challenge’. Lideraron la tabla final con 117 golpes totales (27 bajo par) y dos rondas de 60 y 57.

Los Woods firmaron este domingo una espectacular ronda de 57 golpes (15 abajo) con hasta 13 birdies -once de ellos consecutivos entre los hoyos 7 y 17- y un eagle y sin un solo fallo. El primer día entregaron una tarjeta de 62 (-10).

Acabaron a dos impactos de los Daly, que también cerraron el torneo con una vuelta de 57, asimismo con trece birdies y un eagle y sin birdies. Terceros se clasificaron Justin Thomas y su padre, Mike, con 120 (-24) y dos rondas de 60.

Tiger Woods, de 45 años y ganador de 15 títulos en torneos grandes, se fracturó los huesos de la pierna, el tobillo y el pie derechos al accidentarse con su vehículo el pasado 23 de febrero en Los Ángeles. El vehículo chocó con un terraplén y volcó ladera abajo.

Tras diez meses de recuperación, y sin tener fecha para el regreso a la competición regular en el PGA Tour, el golfista californiano anunció su regreso con un mensaje en su perfil de twitter: “Aunque ha sido un año largo y desafiante, estoy muy emocionado de cerrarlo compitiendo en el @PNCchampionship con mi hijo Charlie. Estoy jugando como papá y no podría estar más emocionado y orgulloso”.

El PNC Championship recibe a veinte parejas de jugadores integradas por al menos un profesional que debe haber ganado un ‘Major’ o el The Players Championship y un familiar, que en su mayoría son padres e hijos, y se juega en dos rondas, sábado y domingo, después de dos jornadas de torneos Pro-Am.