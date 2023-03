Woody Harrelson busca hacer que la adaptación de “Campeones” triunfe en EEUU

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El actor Woody Harrelson, conocido sobre todo por su papel en la comedia de situación “Cheers”, protagoniza y produce la adaptación estadounidense del fenómeno cinematográfico “Campeones” (2018), que llega a los cines del país norteamericano este fin de semana.

En esta comedia, obra de Focus Features, Harrelson interpreta a Marcus, un testarudo entrenador de baloncesto de una liga menor que es condenado a realizar servicios comunitarios después de ser interceptado por la Policía y dar positivo en un control de alcoholemia.

Una situación que llevará al entrenador a asumir la dirección de un equipo de jugadores con discapacidad intelectual en un centro local de Des Moines (Iowa, EE.UU.).

Pese a un inicio más que convulso, el club comienza a ganar partidos a la par que los chicos demuestran su estricto sistema de valores a un míster impresionado.

Compañerismo, sacrificio, constancia y amistad son solo algunas de las enseñanzas que Marcus se llevará después de hacerse cargo de “Los Amigos”, como se llama el equipo, durante una temporada fascinante que deja momentos tan conmovedores como hilarantes.

Entre tanto, el personaje de Harrelson también conocerá repentinamente el amor tras cruzarse con Alex, la hermana de uno de sus jugadores, interpretada por la actriz Kaitlin Olson, que le hará reparar en aspectos vitales mucho más allá del apartado competitivo del baloncesto.

“El tema de la representación es muy importante y estamos muy orgullosos de contar con actores con discapacidad, pero lo más interesante de ellos es que tienen una vida plena”, aseguró Olson en una entrevista con EFE previa al estreno.

A lo que Harrelson, también presente en la conversación, añadió entre carcajadas que “eso sí”, son “tan histéricos” como el resto de profesionales del cine.

Y es que el tratamiento y la eliminación de prejuicios es uno de los temas más recurrentes de este filme, que contó con un atinado proceso de casting.

El elenco estuvo integrado por actores como Madison Tevlin, Joshua Felder, Kevian Iannucci, Ashton Gunning, Matthew Von Der Ahe, Tom Sinclair, James Day Keith, Alex Hintz, Casey Metcalfe y Bradley Edens.

Por otra parte, Harrelson también ejerce como productor ejecutivo junto a Brad Kessell, Alexander Jooss y los españoles Álvaro Longoria, Luis Manso y Javier Fesser.

De hecho, el propio Fesser fue el director de la película original, “Campeones”, que se hizo con el premio Goya en 2019 después de suponer un fenómeno taquillero en su país de origen.

“‘Campeones’ era una de las mejores películas que he visto, así que, en cuanto la terminé, pensé que quería hacerla. No necesitaba leer el guion, sabía que saldría genial si conseguíamos a la persona adecuada para llevarla a cabo”, detalló Harrelson.

“Champions” está dirigida por Bobby Farrelly, hermano del también cineasta Peter Farrelly, que ganó el Óscar a mejor película y guion original en 2018 por “Green Book”.

“El entrenador es una persona con prejuicios al empezar, pero se da cuenta de que no se trata de ganar a toda costa sino de dar lo mejor de cada uno, respetar a los oponentes y al deporte. Creo que él aprendió más de ellos que al contrario”, manifestó Farrelly sobre la trama de “Champions”.

Entre otras cintas, la adaptación estadounidense de “Campeones” medirá su impacto en taquilla con la sexta entrega de “Scream”, que también se estrena este fin de semana y amenaza con acaparar la cartelera nacional de la mano del asesino Ghostface y sus crímenes en Nueva York.