Wynton Marsalis: “La integridad del jazz es desafiada por otros géneros”

Guadalajara (México), (EFE).- El jazz es un género que suele ser corrompido por otras corrientes musicales que lo hacen perder su esencia, dijo el trompetista y compositor estadounidense Wynton Marsalis en la ciudad mexicana de Guadalajara.

“El jazz es un lenguaje musical muy difícil de interpretar, no por la música sino porque su integridad siempre está siendo desafiada y es difícil permanecer en ese género musical como debe ser, hay una insistencia en corromper su esencia y hacerlo siempre nos va a forzar a malentenderla”, dijo en conferencia de prensa previa al recital que ofrecerá el martes en Guadalajara, capital del estado de Jalisco (oeste).

La orquesta de la Jazz at Lincoln Center, dirigida por Marsalis, ofrecerá un concierto en Guadalajara para celebrar el quinto aniversario del Conjunto de Artes Escénicas además de una clase magistral dirigida a estudiantes de música y de educación media y superior, con la intención de fomentar el gusto por este género.

El músico, Mensajero de la paz de la ONU, es conocido por enseñar música a las nuevas generaciones, una labor que considera fundamental para que los “niños conozcan aspectos fundamentales del jazz que les pueden servir en la vida cotidiana” como crear comunicación con los otros, la diferencia entre escuchar y oír” además de lo que ellos le enseñan, explicó.

Marsalis, director artístico del Jazz at Lincoln Center, de Estados Unidos, afirmó que visita México desde 1979, pues hay una herencia cultural que se nota no solo en la música del país, sino en sus habitantes.

“Hay un asunto humano y cultural que es universal y me gusta encontrarme con los individuos que pertenecen a esa cultura y que nos conectan a todos alrededor del mundo”, expresó.

Wynton Marsalis, de 61 años, tiene una trayectoria de 60 discos de jazz y música clásica que le ha valido nueve premios Grammy. En 1983 se convirtió en el primer y único artista en ganar este premio tanto en música clásica y jazz en el mismo año, logro que repitió un año después.

Como parte de su gira por México, la agrupación tendrá un recital como parte del Festival Internacional Cervantino en la ciudad de Guanajuato, el próximo jueves y pisará el escenario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, el sábado.