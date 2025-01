X celebra la decisión de Meta de imitar su sistema de notas comunitarias para verificación

Las Vegas (EE.UU.), (EFE).- La directora ejecutiva de la red social X, Linda Yaccarino, celebró el anuncio de Meta -matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp- de imitar el sistema de X al sustituir su programa de verificación de datos por un sistema de apuntes de los usuarios, conocido como ‘community notes’.

“Mark (Zuckerberg), Meta, bienvenidos a la fiesta”, dijo Yaccarino, en su conferencia de la Feria de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés) que se celebra en Las Vegas y en la Yaccarino fue hoy uno de los ‘platos fuertes’.

La directora comparó las ‘community notes’ con una “conciencia colectiva global que hace a los usuarios más responsables” y apuntó que este tipo de anotaciones hacen que las publicaciones con información errónea se compartan menos, pese a las evidencias de mensajes de odio que se hacen virales gracias precisamente a la falta de verificación.

Por su parte, el magnate tecnológico Elon Musk y dueño de X calificó la decisión de su rival como “genial” en un post de X.

Yaccarino y Musk hacían así referencia a las nuevas políticas de Meta anunciadas hoy por su delegado general y creador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien anotó que este nuevo sistema solo tendrá efecto en Estados Unidos y achacó los cambios a “un panorama político y social cambiante y un deseo de abrazar la libertad de expresión”.

Musk y su papel en la política

Yaccarino dijo que los estadounidenses deberían estar “alentando el éxito abrumador” del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), que estará liderado por Musk junto con el exaspirante a la nominación republicana Vivek Ramaswamy.

En ese sentido, aseguró que este departamento de nueva creación y sin vinculación clara con el gobierno conseguirá unificar a Estados Unidos y se convertirá en un ejemplo para otros países.

Musk compró la red social cuando aún se llamaba Twiter y tras un tiempo a su cargo nombró a Yaccarino como directora ejecutiva.

En 2024, Musk pasó a apoyar abiertamente a Trump en la campaña de las elecciones presidenciales de EE. UU. y en poco tiempo se convirtió en la mano derecha del republicano.

Y en cuanto a las críticas que Musk recibió hoy por varios líderes europeos al indicar que el magnate estadounidense supone un peligro para la democracia al inmiscuirse en la política de países como Alemania o Reino Unido, Yaccarino anotó hoy desde el CES que los constantes comentarios del hombre más rico del planeta en X no interfieren en las elecciones.

“Hay personas influyentes en todo el mundo que expresan sus puntos de vista. Las publicaciones respaldan o expresan sus puntos de vista todo el tiempo”, defendió la ejecutiva.

Musk ha usado X para llamar “tonto” al canciller alemán, Olaf Scholz, y “tirano antidemocrático” al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pero ha ido más lejos al pedir abiertamente el voto para el partido ultraderechista alemán Alternativa por Alemania (AfD).

En los últimos días, Musk ha emprendido una campaña contra políticos británicos, y en particular contra el primer ministro laborista, Keir Starmer, a quien acusó en X de ser “culpable de crímenes terribles contra el pueblo británico” por no investigar las “violaciones masivas” en el Reino Unido cuando era el jefe de la Fiscalía.