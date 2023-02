Y si el verde madura

• Visita adelantada de AMLO

• A qué aspira Muñoz Cano

• Pharr busca alianzas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador habría de llevar a cabo este viernes una visita más a Tamaulipas, precisamente a Cd. Victoria, que se pensaba que se realizaría hasta después del 19 de febrero, fecha en la que habrá de llevarse a cabo la elección especial para elegir senador de la República.

Algo ocurrió que se adelantó la visita, en plena campaña política.

En lo que respecta a la elección, se considera que más que el voto espontáneo de los electores tamaulipecos, el triunfo del candidato estará determinado por la capacidad o apoyo que se logre de parte de los distintos grupos controlados por factores de poder locales, dependiendo de las distintas regiones del estado y no por una estructura partidista, que es innecesario decir que no existe.

Se ha dado por hecho que, cuando menos en su respectiva designación, José Ramón Gómez “JR”, no es quien más hubiera querido el gobernador Américo Villarreal que fuese el abanderado del partido que a él mismo lo postuló para contender por la gubernatura.

Pero mucho menos desearía el mandatario estatal que Imelda San Miguel, candidata del PAN, lograra el triunfo electoral.

Por otra parte, Manuel Muñoz, quien contiende bajo las siglas del Partido Verde Ecologista Mexicano, parece, de acuerdo a algunas de las encuestas publicadas recientemente, que no gozaba de la mayor preferencia entre el electorado.

Voceros del PAN han remarcado mucho que la elección del gobernador fue ganada con 730,864 votos a favor de Morena, PT y Verde seguido de los 642,433 votos de la alianza PRI, PAN y PRD, y argumentan que no es poca cosa obtener los 642 mil y tantos sufragios.

Sólo que en la actual contienda electoral uno de los aliados de Morena, el Verde, ya no forma parte del grupo que apoya al candidato morenista. A eso hay que agregar que algunos de los sectores movilizados para la campaña de gobernador no se han manifestado con el mismo furor. Incluyamos en eso a los grupos de Matamoros y Reynosa, por mencionar algunos, que en la práctica no han sido suficientemente explícitos en su apoyo a JR.

Pero tampoco el PAN se encuentra en las mismas condiciones que en el momento en que se llevó a cabo la última elección en Tamaulipas. Obvio es decirlo que ya no es el partido en el poder, con todo lo que en influencia política ello implica.

Y Manuel Muñoz, del Verde, ¿tiene alguna posibilidad de ganar? Fue aliado en la campaña en la que resultó triunfador Américo Villarreal y algunos de los integrantes de su partido tienen posiciones en el nuevo aparato gubernamental.

¿Podría Muñoz captar la simpatía de los líderes inconformes morenistas con la decisión que hizo su partido?

¿Podría darse una situación que lo favoreciera inesperadamente?

O trata Muñoz de obtener visibilidad para buscar una futura posición legislativa de partido.

Se vale especular. Lo verde puede madurar. Pero la especulación en este sentido finalizará con la visita del presidente de la República.

ECONOMIA FRONTERIZA

Sin duda un buen intento de lograr consensos sobre el futuro de la economía fronteriza del Valle de Texas y las ciudades tamaulipecas que son contraparte en Tamaulipas, fue la primer reunión de líderes y representantes comerciales que se dio en el Puente Internacional de Pharr, precisamente en el salón de conferencias de la oficina del director, Luis Bazán, quien estuvo acompañado, además de las personalidades citadas, por el cónsul alterno de México en McAllen, Héctor Hugo Oliva, hombre con buena experiencia en temas internacionales adquirida a lo largo de su carrera diplomática.

El Puente Internacional de Pharr fue inaugurado en noviembre de 1994 y fue concebido para ser un importante punto de intercambio comercial a partir del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá.

Actualmente por ese punto fronterizo cruza más del 60 por ciento de los productos perecederos que exporta México a la Unión Americana, independientemente de una gran cantidad de mercancías como equipos, electrónica, y otros.

Una prueba del gran volumen de mercancías que se exportan por ese cruce fronterizo es el congestionamiento existente en las carreteras tamaulipecas, donde cientos o miles de trailers circulan a diario lo que, junto con el tráfico vehicular de transporte de pasajeros y vehículos particulares han vuelo tan peligrosas como obsoletas las carreteras de la entidad.

La idea de la reunión celebrada en ese puerto de entrada texano es analizar el impacto que todo ese comercio está teniendo en la frontera de ambos lados y prever las necesidades futuras en razón del intenso flujo comercial, pero, también, ver qué papel juegan y jugarán autoridades y organismos económicos de ambos lados de la frontera en ese irrefrenable proceso.

Email: Jose@bgarza.com