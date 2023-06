Yamil Bukele: “El deporte en El Salvador es prioridad para el futuro de los jóvenes”

Ciudad de México, (EFE).- Yamil Bukele, presidente del Comité Organizador de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 que se desarrollarán en El Salvador, aseveró que el deporte es prioritario en el país como herramienta para que los jóvenes se alejen de la delincuencia.

“El presidente Nayib Bukel ha puesto al deporte como una prioridad para reconstruir el tejido social en nuestro país. Con la organización de estos Juegos queremos que nuestros jóvenes vean la otra cara de la delincuencia; que hay oportunidades en el deporte, en la educación y en la cultura”, dijo a EFE Yamil, hermano del presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele.

Según Yamil, la organización de la edición XXIV de este evento, que se realizarán en San Salvador, capital de El Salvador, entre el 23 de junio y el 8 de julio, debe ser un parteaguas.

“Estos Juegos deben marcar un antes y un después para nosotros que poco a poco hemos logrado una sociedad integrada que vive en paz, con un índice de cero homicidios al día”, destacó el directivo.

En mayo pasado el gobierno de El Salvador anunció que no tuvo homicidios durante 365 días, no consecutivos, desde que Nayib Bukele llegó al poder en junio del 2019, luego de varios años en que la sociedad salvadoreña sufrió por los altos índices de delincuencia.

“Libramos una lucha muy fuerte contra la delincuencia y el deporte forma parte de ella. Así como hay una represión para las pandillas que nos han causado mucho dolor por largos años, también hay una campaña de oportunidad en la que el deporte ocupa el lugar más importante para todo el pueblo salvadoreño”, reiteró.

La sede de esta justa deportiva fue asignada en un principio a Panamá, país que declinó por los estragos causados por la pandemia de covid-19. Yamil Bukele mencionó que aceptaron la sede como una oportunidad para cambiar la imagen del país.

“Como salvadoreños vimos una oportunidad para demostrar los cambios trascendentales que El Salvador tiene en su sociedad. Será una proyección que provocará mayor número de visitas. Queremos mostrar al mundo un país de brazos abiertos, de jóvenes entusiastas, de gente buena y productiva”.

El presidente del Comité Organizador reconoció que la inversión económica no se retribuirá rápido.

“Ahora no pensamos en un retorno económico igual o similar a la inversión que hemos realizado, la retribución va a llegar conforme los años pasen porque está es una inversión para reconstruir nuestro tejido social”, explicó.

El directivo estuvo en México para el encendido del fuego nuevo que se realizó el pasado martes en la zona arqueológica de Teotihuacán en un antiguo ritual mesoamericano que se realizaba cada 52 años en diferentes culturas prehispánicas.

Ritual que significa el fin y el inicio de un nuevo ciclo que hoy es el punto de partida para estos Juegos.