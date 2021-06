Yamileth Mercado advierte a Rascón que no habrá quien la salve de sus puños

Ciudad de México, (EFE).- La mexicana Yamileth Mercado, campeona de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), advirtió a la estadounidense Angélica Rascón, su rival este sábado, que no habrá quien la salve de sus poderosos puños.

“Si ella quiere hacer su espectáculo no es cuestión mía. Arriba del ring no va haber arcos ni nada que la salven, son los puños los que me van a hacer hablar. He trabajado muy duro para llegar hasta donde estoy”, dijo Mercado a Efe.

Yamileth, de 23 años, con récord de 17 triunfos, cinco por KO, y dos derrotas, expondrá su campeonato ante Angélica Rascón el próximo sábado en su natal Chihuahua, ciudad ubicada en el noroeste de México.

La púgil mexicana criticó la costumbre que tiene su rival de apuntar con un arco y una flecha a sus rivales, en simulación de una escena de caza, durante la sesión de fotografías que se realiza luego de la ceremonia de pesaje en el día previo al combate.

“Me parece una falta de respeto por la seriedad que representa una pelea de título mundial. Creo que el Consejo Mundial de Boxeo merece todo nuestro respeto, por eso me parece no está bien apuntar con este objeto a tu rival en un pesaje”, señaló.

‘Yeimi’ Mercado especuló que esta manera de presentarse en la previa de las peleas de Rascón, de 29 años, invicta en las 10 batallas que ha disputado, quizá se deba a una manera de hacer espectáculo.

“Todo esto para ella a lo mejor es un ‘show’, un espectáculo para llamar la atención, o no sé cuál sea su finalidad, pero sí que me parecería un insulto que me apuntara con algo durante el pesaje”, insistió.

La pelea del sábado será la segunda defensa del título para Mercado. En su más reciente disputa venció a Alejandra Guzmán por decisión unánime en febrero pasado.

La pugilista subrayó que está en forma óptima luego de la perforación del tímpano que sufrió en aquella pelea ante Guzmán por un golpe recibido durante el quinto episodio.

“Tuve el tiempo justo para recuperarme y nunca hubiera aceptado esta pelea si no estuviera al 100 % porque la que arriesga su vida soy yo. Todo está perfecto, estoy ansiosa y feliz de poder realizar esta segunda defensa de mi título”, finalizó.

Comparte tu opinión.