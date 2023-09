Yatra tras ser nominado al Latin Grammy: “Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida”

Washington, (EFE).- Unas horas después de conocer su nominación al Latin Grammy, el mismo día en el que la industria musical estadounidense lo reconoce como el cantante del año, el colombiano Sebastián Yatra reconoció que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, a nivel personal y profesional.

“Este es sin duda uno de los mejores momentos de mi vida. Han sido años de muchas cosas, de retos emocionales grandes y de organizar mi cabeza y mis emociones para tener un enfoque diferente, una perspectiva positiva que me ayude en la vida”, contó a EFE en una entrevista.

A sus 28 años, el cantante colombiano, que vivió desde niño en Miami (Florida, Estados Unidos) ha sido reconocido por la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés) por su impacto en la música y la cultura americana.

Recoge el galardón esta noche en Washington DC, sede de la organización a la que pertenecen diferentes integrantes de la industria, que van desde músicos hasta compañías discográficas, y que este año ha querido hacer un homenaje a la música latina. Gloria Estefan y Emilio Estefan también serán reconocidos.

Fue en la capital estadounidense donde Yatra se enteró esta mañana de su nominación al Latin Grammy a la Mejor Canción Pop por “Contigo”, tema de su autoría que canta junto con el español Pablo Alborán.

“Estoy muy agradecido con la nominación al Grammy. Siempre es un honor gigante y algo para celebrar porque nos pasamos el año haciendo música y compartiendo un poco de nuestras emociones, de nuestras historias y que una canción sea reconocida de esta forma me parece muy especial”, reconoció el cantante, quien es pareja de la artista española Aitana, aunque no es amigo de hablar de su vida privada.

La canción de “Contigo”, cuenta, salió dos años después de haberse escrito y es “hermoso” que esté “tocando tantos corazones ahora”.

“No había revisado los números de la canción hace mucho tiempo y me metí a ver y es impresionante cómo a lo largo del tiempo ha ido expandiéndose y llegándole a muchas personas”, afirma.

En este momento de plenitud y tras haber presentado esta semana una nueva canción, “Energía Bacana”, Yatra se confiesa listo “para lo que sea que siga” y para crecer todavía más.

“Me siento preparado como para seguirle poniendo el acelerador a mi carrera y poder llevar música y amor alrededor de del planeta entero”, apunta.