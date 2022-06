Yellen dice que el nivel de inflación en EEUU es “inaceptable”

Washington, (EFE).- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró este martes que el nivel de inflación que se vive en el país es “inaceptable” y propuso para combatirla medidas sobre el mercado de la energía y los medicamentos que complementen las acciones de la Reserva Federal (Fed).

Yellen participó en una audiencia del comité financiero del Senado que en principio tenía que versar sobre cuestiones presupuestarias, pero en la que la mayoría de senadores -especialmente los del Partido Republicano- sacaron a relucir una y otra vez la elevada inflación.

“Nos enfrentamos a retos macroeconómicos, incluyendo niveles de inflación inaceptables y las dificultades derivadas de los problemas en la cadena de suministro a causa de la pandemia”, dijo la secretaria del Tesoro ante los senadores.

Yellen también vinculó los altos precios que están pagando los estadounidenses -especialmente en productos de consumo tan habitual como la gasolina o los alimentos- a la invasión rusa de Ucrania, una estrategia que la Casa Blanca lleva meses tratando de anclar en la opinión pública.

Con este fin, desde el Gobierno estadounidense se refieren habitualmente a la inflación como “la subida de precios del (presidente de Rusia, Vladímir) Putin”, aunque los precios ya subían desde varios meses antes de que estallase la guerra en Ucrania.

Como medidas desde el Ejecutivo para aliviar las presiones inflacionarias, Yellen propuso redoblar la apuesta por las energías limpias y reformas el mercado de los medicamentos, iniciativas que difícilmente lograrán el respaldo de los republicanos en el Congreso.

La secretaria también insistió en la idea de que el Gobierno que dirige Joe Biden está siendo del todo respetuoso con las decisiones que se toman desde el banco central estadounidense, la Reserva Federal, que desde marzo ha emprendido una política monetaria contractiva con subidas consecutivas de los tipos de interés.

La inflación se situó en abril en el 8,3 %, la cifra más alta en cuarenta años, y este viernes se conocerá el dato de mayo.

La semana pasada, Yellen sorprendió al reconocer en una entrevista en el canal CNN que se equivocó sobre la evolución de la inflación en Estados Unidos.

“Creo que me equivoqué entonces sobre el camino que tomaría la inflación”, dijo Yellen, preguntada sobre unos comentarios realizados en 2021 en los que apuntó que la inflación representaba solo un “pequeño riesgo”.

“Como mencioné, ha habido grandes impactos imprevistos en la economía que han disparado los precios de la energía y los alimentos y cuellos de botella en el suministro que han afectado gravemente a nuestra economía que yo, en ese momento, no entendía completamente, pero que reconocemos ahora”, dijo Yellen.

La admisión de la secretaria del Tesoro está siendo usada desde entonces por la oposición republicana para atacar al Gobierno de Biden, acusándolo de incompetencia y de no haber sabido prever y contener a tiempo la subida de los precios, una cuestión que se ha convertido en la primera preocupación de los estadounidenses según las encuestas.

La percepción generalizada entre el público estadounidense de que los demócratas no están gestionando bien la subida de precios y la economía en general amenaza con pasarles factura en las elecciones legislativas de noviembre, en las que está en juego el control del Senado y de la Cámara de Representantes.