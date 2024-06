Yesi Rodríguez cumple sueño con su álbum “Descubierta”

*La cantante y actriz se descubre y autovalora ante relaciones tóxicas

Nueva York, (Notistarz).- La cantautora y actriz Yesi Rodríguez, quien desde pequeña supo que sería cantante al escuchar a Selena, cumple uno de sus sueños al estrenar el álbum “Descubierta”, en el que se descubre y autovalora ante las relaciones tóxicas, para crecer.

“Descubierta es una oportunidad para que las personas me descubran, pero también habla mucho de como yo me descubrí como mujer a través de muchas cosas que pasé durante mi vida y de presentarme como la persona que soy”, expresó la artista, hija de madre peruana y padre cubano.

“Las canciones están inspiradas en una relación en particular, pero también toman inspiración de otros momentos de mi vida cuando era un poco más joven”, afirma Yesi Rodríguez, quien es una narradora magistral que utiliza el lirismo bilingüe en su música para compartir experiencias personales y emocionales.

“Pasó cuando tenía 20 años, estaba bien jovencita y en esos momentos permití muchas cosas que me irieron… estaba dando mucho de mí y no estaba recibiendo nada a cambio y no tenía el valor propio de darme cuenta que eso no era lo que yo me merecía”, señala Yesi.

“Yo tuve que que aprender esas lecciones y tuve que darme cuenta que no era tanto que una persona me hiriera, sino que yo permití que me hirieran y continuar con alguien que me estaba maltratando”, agregó la cantautora, cuyo álbum “Descubierta” se estrena gracias a que ella misma recaudó los fondos con amigos para su realización.

“Descubierta” incluye nueve temas: Life’s A Circle, ⁠Lobo, Sigo Esperándote, ⁠Good F***ing Bye, ⁠Besos Falsos, ⁠Olvídate de Mí, ⁠Descubierta, ⁠Niña Bonita y ⁠Maybe.

“Descubierta es la canción que realmente indica de que se trata el álbum, que es de mi descubrimiento propio del momento en que me miré al espejo y dije yo soy perfecta tal como soy, no necesito buscar afuera lo que existe dentro de mi y crecer”, apunta la artista.

“Se trata sobre las cosas que en un momento yo permití en mi vida, de las maneras que las personas me maltrataban y lo que yo aprendí de esa lecciones y como puedo yo mejorar para traer hacia mi vida cosas que me benefician y me hacen sentir bien”, agrega.

Yesi Rodríguez, radicada en Nueva York, no solo es cantante, sino también actriz, escritora, y cineasta. Lanzó sus primeros sencillos en 2014, renovó su sonido y lanzó dos sencillos más y un video musical en 2021. Ganó su primer premio de música en 2022, cuando el show de premios de música independiente Musivv le otorgó el premio de música + artista del año.

Debutó como actriz en “La Academia”, una cinta peruana y ha actuado junto a artistas como Danny Trejo y Elvis Nolasco en la película dominicana “Mango Bajito”.

En 2021, fue nombrada finalista de chica de portada de Maxim. Ha ganado premios de actuación, escritura y producción en el circuito de cine independiente por sus numerosos trabajos. Luego de trabajar en algunas producciones como actriz, Yesi decidió recaudar fondos con amigos, fans y conocidos para grabar “Descubierta”.

Mientras tanto, Yesi camina hacia la meta de su vida: ganar un Grammy, un Tony, un Oscar y un Emmy. Pero afirma que “también sería feliz con poder hacer tours a través del mundo y poder tener una audiencia que ame mi música”.

Notistarz/ Staff