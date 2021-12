Yordi Rosado explora sus intereses a través del pódcast “De todo un mucho”

Ciudad de México, (EFE).- Televisión, plataformas virtuales, radio convencional, libros y pódcast son algunos formatos que el comunicador Yordi Rosado ha encontrado para explorar diferentes intereses de su vida, aunque ha sido el último en el que más libertad personal ha encontrado.

“En el pódcast encuentro la forma de profundizar más sobre lo que siento, lo que pienso, anécdotas o cosas que normalmente no dirías en tele abierta porque igual es más íntimo, desde lo sexual hasta del corazón”, cuenta este martes en entrevista con Efe.

Esto lo ha comprobado después de más de un año de ser “transparente” en el proyecto que levantó junto su amiga, la actriz Martha Higareda, que lleva por nombre “De todo un mucho”.

Según relata, todo comenzó con una conversación entre amigos en la que se encontraba una tercera persona que les sugirió llevarán a cabo un pódcast después de escuchar la forma en la que los amigos se comunicaban.

“Tengo una química muy linda con Martha y buscábamos en qué trabajar juntos pero no se daba”, cuenta Rosado quien confiesa su pódcast se posiciona dentro de los más escuchados de las listas.

Con agendas súper apretadas, ambos se negaron a dicho experimento y con el tiempo se dieron cuenta que sus charlas naturalmente mantenían ese formato por lo que se embarcaron en ello.

UN MOMENTO CLAVE

Yordi vive su momento profesional actual lleno de dicha y gratitud, también es conductor del programa “La entrevista con Yordi Rosado” que se transmite por Youtube en donde cuenta con casi dos millones y medio de seguidores por sus conversaciones con artistas.

“Siempre he pensado que eres tan bueno como tu último pódcast o como tu último video, siempre estoy buscando que las cosas vayan mejor. Sí creo que después de bastante tiempo estoy viviendo un momento por el que he trabajado, pero que hay que seguir trabajando para seguirlo logrando”, asegura.

En este programa busca ahora expandirse con artistas internacionales y la primera será con la banda española Hombres G.

Entre sus entrevistas que más destaca, están el encuentro que tuvo con Lupita D’Alessio y otra con el polémico actor Andrés García.

“Fue muy especial platicar con ella, hablar con ella antes para ver en qué tono iba a estar yo, ver a una persona que admiras, y volver a ver a alguien que llevaba tiempo sin dejarse entrevistar”, relata.

Sobre García, comentó que encontró en el actor autenticidad y admiró la sinceridad que brindó durante la entrevista.

“Fue muy especial, es un señor muy auténtico y distinto, terminó sacando una pistola. Lo adoré, vi a un papá arrepentido de las cosas que hizo, es un hombre sincero”, aseguró.

No obstante, el éxito que enfrenta en la actualidad se ha mezclado con la polémica.

Pues recientemente un grupo de feministas y usuarios de internet revivieron una entrevista que el conductor realizó a principios de noviembre en su programa “De noche con Yordi Rosado” a Alex Marín, un productor de videos pornográficos que fue señalado por diversos colectivos como proxeneta y por el que Rosado ha sido muy criticado, situación por la no se ha posicionado al respecto.