Yotuel: Cuba sí está invitada a la Cumbre de las Américas, el régimen no

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El cantante cubano Yotuel Romero afirmó que Cuba sí está invitada a la Cumbre de las Américas, celebrada esta semana en Los Ángeles (EE.UU.), y subrayó que el que no está invitado es el “régimen” de Miguel Díaz-Canel.

“Dicen que no invitaron a Cuba, pero no. No invitaron al régimen. Cuba sí está invitada. Hay muchos cubanos con historias, con anécdotas, con experiencias, que se juntaron y hablaron”, dijo el cantante a Efe tras participar en un foro de la sociedad civil en el marco de la cumbre.

Yotuel, quien se reunió junto a otros activistas con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo que ha explicado a las autoridades estadounidenses “la voluntad que tiene el pueblo de Cuba de ser libre”.

“Esperamos que el mundo siga ayudando a Cuba a buscar su felicidad”, expresó.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó este miércoles a Estados Unidos por excluir a su país de la Cumbre de las Américas y tachó la cita de oportunidad perdida.

“Cambió Cuba, cambió nuestra América. Pero el imperio no cambió”, aseguró Díaz-Canel en un discurso en el Palacio de la Revolución La IX Cumbre de las Américas, que concluirá el viernes, está marcada por la decisión de Estados Unidos de excluir a los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque no los considera democráticos.

Varios mandatarios de la región han protestado por esta decisión, como los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Bolivia, Luis Arce, quienes cancelaron su participación en la cumbre.