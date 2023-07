Yuri: Las mujeres indomables son “guerreras como si fueran salvajes”

* Video clip de Yuri en “Secretos de las Indomables”

Los Ángeles, (Notistarz).- Las mujeres indomables deben ser con clase, educación y respeto, guerreras como “si fueran salvajes, que nadie puede domar”, asegura la cantante y actriz mexicana Yuri, que hace parte de la serie “Secretos de las Indomables” de CANELA.TV

Para Yuri ser indomable “es aquella mujer que pareciera que no se puede controlar y que nadie la puede domar, como si fuera un animal salvaje. No soy muy salvaje, soy una mujer guerrera, me gusta estar adelante… no me gusta estar en el medio ni atrás”.

“Hay que ser indomable, con clase, educación y respeto y esa soy yo”, dice Yuri en un videoclip de adelanto de sus reflexiones de vida.

“Secretos de las Indomables”, el spin-off de la exitosa serie reality ‘Secretos de Villanas’, que se estrenará el 17 de agosto, contará con seis personalidades latinas conocidas por su espíritu indomable: Yuri, Ninel Conde, Alicia Machado, Patricia Manterola, Amara “La Negra” y Zuleyka Rivera.

Yuri asegura que se siente en su hábitat al estar rodeada de este grupo de mujeres indomables porque “nos identificamos mucho y podemos vivir, aunque no por mucho tiempo (risas)”.

La mujer indomable -anotó- “debe ser propositiva, soy líder y por eso creo que soy una mujer indomable”.

A Yuri no le importan lo que digan las redes sociales y sostiene: “Yo no vivo de lo que dicen las redes sociales. Yo sé quién soy, sé cuál es mi identidad como mujer ante Dios y para mí eso es más que suficiente”.

“Las nuevas generaciones de mujeres que quieren ser indomables, tienen que ser mujeres seguras, seguras de lo que son, porque si están viviendo de Instagram, nunca van a llegar, donde quieren llegar porque siempre habrá más gente que te critique, de los que te alaben”, fue el consejo de la cantante mexicana.

Cada una de las Indomables trae una personalidad única y experiencias que hacen imposible predecir todo lo que harán cuando estén las seis juntas de vacaciones en Tulum.

Habrá momentos de risas y llantos, de drama y reconciliación, alianzas que se formarán y se romperán, viejas heridas que saldrán al aire y se formarán nuevas amistades.

La serie será “una experiencia inolvidable tanto para las Indomables como para la audiencia, que se sentirá como si formaran parte de la experiencia”, advierte Canela.TV