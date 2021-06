Zemmoa reconoce su valor en la canción “Mi amor soy yo” junto con Tessa Ia

Ciudad de México, el (EFE).- La cantante mexicana Zemmoa ha hecho un himno al amor propio acompañada de su amiga, la cantante y actriz Tessa Ia en “Mi amor soy yo”, una “colaboración de amistad” en la que la artista trans reconoce su valor y acepta su autenticidad.

“Las dos estábamos en un proceso de sanación y empezamos a decir hay que hablar ya no de cantarle a alguien que lo extrañamos o que le mentamos la madre, hay que dejar de depositar tanta energía en eso y entre las pijamadas salió ‘Mi amor soy yo'”, dijo en conferencia virtual Zemmoa sobre el tema que verá la luz el viernes 4 de junio.

La canción es el cuarto sencillo del álbum “Lo que me hace sentir”, en el que la cantante ha trabajado por más de cinco años y que comprende temas como “Pendejo” y “Ya te vi”.

“Creo que es importante que empiece a asociarme con la frase ‘Mi amor soy yo’, he tenido una vida de mucha resiliencia y también de mucho privilegio, pero he vivido un proceso muy largo para poder cantar esta canción”, apuntó la cantante.

Zemmoa se ha convertido en un icono musical en México para la comunidad LGBT+ y ha logrado posicionar su música pese a las dificultades que encuentran las mujeres y artistas trans e independientes en el medio.

“Es importante que esta canción salga en el mes del ‘pride’ (orgullo) porque también creo que este sentir que yo tengo lo tenemos muchos, al enfrentarnos a familias y pensamientos conservadores que nos hace sufrir”, mencionó.

Según explicó la cantante, aunque cada vez hay más esfuerzos para visibilizar artistas trans como lo ha sido el caso de Pabllo Vittar, consideró que las grandes disqueras siguen sin dar el apoyo suficiente a estos artistas y que falta mucho por hacer.

“Eso va haciendo consciencia y visibilidad, pero las empresas solo van a voltear a ver si hay un negocio redituable, yo siempre lo he visto como una mafia, hay gente buena y gente mala, como en la política. Sin embargo, aunque no esté en una disquera, yo soy parte de la cultura y me da seguridad”, dijo Zemmoa, quien denunció que en México hay un elevado número transfeminicidios.

Según la organización Letra S, México registró 79 asesinatos contra personas de la comunidad LGBT en 2020. De estos, 43 de ellos fueron homicidios de mujeres trans.

Además de Tessa Ia, al proyecto están sumados Juan Soto, como productor de la canción y la banda canadiense Trans-X, cuyo sonido se ha popularizado en México en clubes nocturnos como Patrick Miller.

“Lo que me hace sentir” saldrá en octubre para celebrar su cumpleaños y será un disco lleno de corazón en el que la cantante narra su historia de amor, hacia otras personas y hacia ella misma.

