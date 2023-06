Zunder recarga el baloncesto en Palencia

Palencia, (EFE).- El mundo de la ACB mira con admiración estos días a Palencia. 78.000 habitantes. Nunca tuvo presencia en la élite del fútbol ni en el basket. La alianza del Palencia Baloncesto, surgida en el patio del colegio de los Maristas, con la empresa local Zunder, funciona. Operador referente en España de red de carga ultra-rápida independiente de vehículo eléctrico. Es la locomotora del club. Ascensos similares suelen dar retornos a este perfil de ciudades de 3 millones de euros anuales.

Club y patrocinador comparten orígenes humildes y los valores del esfuerzo, la constancia y la superación sobre los que el Palencia Baloncesto ha construido un sueño deportivo que se ha ganado un puesto en la ACB. Zunder, el apoyo económico, la empresa que pisa los talones a Tesla en la industria de la movilidad eléctrica.

Orígenes humildes, pasos firmes y crecimiento exponencial

Zunder nació en 2017 en una pequeña oficina del centro de Palencia de la mano de dos emprendedores, Daniel Pérez y Lorenzo Antolín, con el nombre de EasyCharger. Y el equipo de baloncesto de la ciudad comenzó a botar los primeros balones en el patio del colegio de los Maristas de Palencia en 1979, cuando un grupo de jóvenes, entre ellos el actual presidente del Zunder Palencia, Gonzalo Ibáñez, decidieron apostar por este deporte con el sueño de llegar algún día a la élite. “Éramos un grupo de amigos a los que nos gustaba el baloncesto y poco a poco hemos ido creando estructura de club, profesionalizándonos y creciendo poco a poco, pero con los pies siempre en el suelo”, asegura a EFE Gonzalo Ibáñez.

Ese día ha llegado. El Zunder Palencia se ganó el pasado domingo la plaza en la ACB tras ganar al Hereda San Pablo Burgos, poniendo así la guinda a una temporada espectacular, en la que el equipo morado, que lleva en su equitación el color de la bandera de Palencia, presume de no haber perdido un solo partido en casa y de haberse hecho también con la Copa Princesa.

Un triunfo histórico para una ciudad de 78.000 habitantes que nunca ha tenido ningún equipo de fútbol o baloncesto en la primera división y que estos días respira en sus calles el orgullo morado que lleva su nombre. Una victoria apuntalada con pasos firmes sobre los valores de superación, constancia, trabajo en equipo y respeto.

Los mismos valores que defiende Zunder y que animaron a esta startup en pleno despegue a patrocinar al equipo de la ciudad en las dos últimas temporadas. “Somos una empresa pequeña en una ciudad pequeña y queríamos patrocinar algo que reflejara los valores de la compañía, el esfuerzo, la seriedad, el respeto, y el baloncesto es un deporte duro, exigente y muy respetuoso y sano”, explica a EFE Daniel Pérez.

Esos valores le venían como anillo al dedo a un proyecto empresarial que ponía la vista fuera de Palencia y quería aprovechar la proyección que podía darle el baloncesto y un equipo con un potencial como el del Zunder Palencia.

Con la decisión de entrar como patrocinador principal, Zunder bautizó hace dos temporadas a los morados que han llevado los colores de Palencia por toda España, peleando cada victoria hasta meterse merecidamente en la ACB donde, si dan los números, se codearán con los más grandes.

Zunder: 89 trabajadores, más de 300 puntos de recarga en España y Francia y 300 millones de inversión

También Zunder, con 89 trabajadores y una red de más de 300 puntos de carga, la mayoría ultrarrápidos, desplegados por toda España y en el sur de Francia, se ha colado por méritos propios en la primera división de la movilidad eléctrica. “Estamos peleándonos con los grandes players de la movilidad eléctrica, de tú a tú, todos los días”, afirma Pérez.

De hecho, asegura que Zunder ya es el operador de red de carga ultra-rápida independiente más grande de España, el mejor valorado por los usuarios de su sector y que juega en la misma liga que grandes grupos de la industria de la movilidad como TESLA y grandes corporaciones que están montando infraestructura de carga de vehículo eléctrico.

Actualmente tiene 62 estaciones de carga en España, una en Francia, donde ha ganado su primera licitación pública y ya está construyendo la segunda, a la que seguirán más en Portugal e Italia. Su plan de expansión le lleva a estar operando, en el horizonte del año 2025, más de 4.000 puntos de carga y gestionando 40.000 a través de su app, (que se ha convertido en líder en la industria) con un plan de inversión de 300 millones de euros para ese mismo periodo.

Para conseguirlo cuenta con la inyección económica de varios fondos de inversión. El pasado mes de octubre Zunder recibía 100 millones de euros de Mirova (gestora de inversiones en infraestructuras sostenibles que forma parte de Natixis Investment Managers), para acelerar el despliegue de su red de carga ultra-rápida para vehículos eléctricos en el sur de Europa. Esta ampliación de capital se sumaba al músculo que ya habían aportado unos meses antes White Summit Capital y otros co-Inversores que se mantienen como accionistas mayoritarios tras el incremento de capital con esta nueva ronda de inversiones.

Dice Daniel Pérez que Zunder ha experimentado un crecimiento exponencial desde 2020 porque “está cambiando la forma en que nos movemos” con su tecnología de selección de localizaciones, su compromiso por ofrecer la máxima calidad de carga ultra-rápida y su app, que permite los desplazamientos de larga distancia eliminando “la ansiedad por la autonomía” para los miles de usuarios de la movilidad eléctrica en España.

Esa marca de pequeña empresa, nacida en una ciudad pequeña, que está teniendo un crecimiento exponencial, se identifica perfectamente con el recorrido de un equipo de baloncesto que ha ido creciendo hasta jugar con los mejores y al que Daniel Pérez sigue siempre que puede. De hecho, nos atiende casi sin voz, afónico de tanto animar a los morados durante una Final Four de ensueño que, el pasado fin de semana, los encumbró al top del baloncesto nacional.

Palencia Baloncesto: 13 años en LEB Oro, 2.500 abonados, 450 niños jugando en categorías inferiores

Como Zunder, también el Palencia Baloncesto tendrá que jugar su partido en los despachos de la Liga ACB, conocida por motivos de patrocinio como Liga Endesa, para lograr el ascenso administrativo que le permita competir en esta categoría la próxima temporada. Y el club ya sabe lo que es darse contra la pared, porque en 2016, aún ganando la plaza, no pudo ascender porque el canon que se establecía entonces era inasumible.

“Esta vez sí va a poder ser”, asegura el presidente del club, Gonzalo Ibáñez. Toda Palencia está con el equipo, los más de 2.500 abonados del club, los patrocinadores grandes y pequeños, las administraciones públicas y los más de 4.000 espectadores que llenan las gradas del Pabellón Municipal cada vez que juega su equipo.

Pero hace falta más, hay que incrementar los esfuerzos. Para jugar en ACB el club debe poner una cuota de participación (540.000 euros) durante cuatro años y contar con un presupuesto mínimo de 2,5 millones de euros. Por eso están haciendo números para sentar el ascenso sobre las tres patas en las que siempre se ha apoyado el equipo: patrocinadores, abonados e instituciones.

El Ayuntamiento de Palencia y la Diputación provincial han aportado en la última temporada 140.000 euros cada una, y la Junta de Castilla y León 55.000 euros. Pero ahora el esfuerzo debe ser mayor, porque el de Palencia se juega ser el único equipo de Castilla y León en la máxima categoría del baloncesto nacional y hay que aprovecharlo.

También los patrocinadores, tanto el principal (se está negociando si será Zunder) como los más pequeños, y los abonados tendrán que rascarse los bolsillos. Y Gonzalo Ibáñez no duda de que así vaya a ser, porque “es el momento”. Está convencido de que la ilusión que han conseguido generar en la ciudad se tiene que traducir en la inyección económica que necesita este club que no olvida sus orígenes y tiene a 450 niños jugando en las categorías inferiores.

El retorno económico que va a suponer para la ciudad tener un club en la liga Endesa aún no se ha calculado, pero nadie duda de las ventajas que va a tener. Falta por hacer un estudio de impacto en Palencia, pero los que ya se han realizado en otras ciudades similares hablan de unos 3 millones de euros anuales de retorno para la ciudad.

En la hostelería tienen claro que ese ascenso solo puede ser positivo para la proyección de Palencia y la atracción de visitantes, y auguran una potente inyección económica para Palencia si se sabe aprovechar bien el escaparate de la ACB. E

Almudena Álvarez