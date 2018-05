Al menos 30 tiroteos escolares en EU durante la era Trump

Washington, (Notimex).- Desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump, al menos se han registrado alrededor 30 tiroteos escolares sin que exista hasta el momento una propuesta oficial relacionada con el control de armas.

El nuevo incidente en la escuela preparatoria Santa Fe, en Texas, con un saldo de 10 personas muertas, tuvo lugar tres meses después de la masacre de Parkland, Florida, la cual detonó el nacimiento de un movimiento estudiantil a favor de reformas para regular el acceso a las armas.

Aunque las propuestas de los jóvenes incluyen una demanda de la revisión universal de antecedentes criminales y mentales de los compradores, toda vez que actualmente no cubre las ventas en ferias ambulantes o entre particulares, hasta ahora no se ha aprobado ninguna iniciativa en el Congreso.

Una lista preliminar de masacres escolares elaborada por Wikipedia incluye.

Mayo, 17, 2018 (Dixon, Illinois).- un estudiante que había sido echado del equipo de fútbol dispara contra sus compañeros durante un ensayo de la ceremonia de graduación.

Mayo, 11, 2018 (Palmdale, California).- Un estudiante de 14 años de la preparatoria Highland dispara un rifle semiautomático y hiere a un compañero de clases.

Abril 20, 2018 (Ocala, Florida).- Se desata un tiroteo en la Preparatoria Forest antes de que los estudiantes organizaron una movilización en contra del uso de la violencia de las armas.

Marzo 20, 2018.- (Great Mills, Maryland).- un estudiante de 17 años del escuela preparatoria Great Mills, hiere mortalmente a una compañera de estudios con quien había tenido un noviazgo.

Marzo 14, 2018.- (Birmingham, Alabama).- Un empleado de la Universidad de Alabama asesina a un empleado y hiere a otro, antes de suicidarse,

Marzo 9, 2018.- un estudiante de la escuela preparatoria Frederick Douglas se dispara accidentalmente después de haber ingresado un arma de contrabando a la escuela

Marzo 7, 2018 (Birmingham, Alabama). Un estudiante muerto en la Escuela Preparatoria Huffman.

Marzo, 2, 2018 (Mount Pleasant, Michigan). El estudiante de la Universidad central de Michigan asesinó a su padre y su madre cuando lo recogieron en el campus universitario

Febrero 14, 2018 (Parkland, Florida).- Al menos 17 estudiantes de la escuela preparatoria Marjory Stoneman Douglas fueron masacrados y otros 14 heridos por un ex estudiante, Nikolas Cruz, de 17 nueve años con problemas mentales.

Febrero 5, 2018 (Oxon Hill, Maryland).- dos estudiantes de la escuela preparatoria Oxon Hill, disparan contra un estudiante con objeto de robarlo.

Febrero 1, 2018.- (Los Angeles, California).- Una niña de 12 años de la escuela preparatoria Belmont dispara accidentalmente un arma y hiere a cinco compañeros de clase.

Enero 25, 2018 (Mobile, Alabama).- un estudiante de 16 años de edad dispara su arma contra personal de una escuela preparatoria

Enero 23, 2018 (Marshall County, Kentucky).- Un estudiante de 15 años mata a un compañero de escuela y hiere a otras16 personas en el vestíbulo de la escuela preparatoria Marshall County.

Enero 22, 2018 (Nueva Orleans).- Un estudiante dispara contra un grupo de estudiantes en el estacionamiento del escuela preparatoria Net.

Enero 22, 2018 (Italy, Texas).- Un joven de 15 años dispara su arma contra una compañera de clases en la cafetería de la escuela preparatoria Italy.

Enero 20, 2018 (Winstom-Salem, Carolina del Norte).- un estudiante fue herido mortalmente durante una fiesta en el campus de la universidad Wake Forest.

Enero 9, 2018 (Forest City, Iowa).- Un hombre disparó un perdigones contra los niños que viajaban en un camión escolar. Nadie resultó herido.

Noviembre 14, 2017 (California).- Un sujeto armado hirió a un estudiante de la escuela primaria Rancho Tehama y asesinó a cinco adultos

Septiembre 20, 2017 (Mattoon, Ilinois).- Un estudiante de 14 años fue sometido por una maestra cuando intentaba disparar contra los estudiantes reunidos en la cafetería.

Septiembre 13, 2017 (Rockford, Washington.- Un estudiante fue asesinado y tres más heridos después de que otro compañero de clases de 15 años disparó contra un grupo.

Mayo 4, 2017 (Irving, Texas).- Un estudiante mata a una compañera de clases que había cortejado, antes de suicidarse.

Abril, 10, 2017 (San Bernardino, California).- un estudiante de ocho años fue muerto y otro más de siete años herido, después de que un padre de familia disparó contra su ex esposa.

Marzo, 21 2017 (King City, California).- Un desconocido disparó contra un estudiante de 18 años del escuela preparatoria King City dentro del auditorio escolar.

Enero 20, 2017 (Seattle, Washington).- Un varón de 34 años de edad fue muerto en la Universidad de Washington durante una protesta contra la presencia de la personalida de las redes sociales Milo Yiannopoulos.

Comparte tu opinión.