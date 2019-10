Anuncian primeras celebridades del McAllen Holiday Parade y programa artístico de «Christmas in the Park»

Los organizadores del McAllen Holiday Parade, presentado por H-E-B, anunciaron que este año el evento navideño contará con la presencia de la estrella de los Dallas Cowboys, el receptor abierto número 13, Michael Gallup, quien se unirá al cinco veces campeón del Super Bowl y ex ala defensiva de los Dallas Cowboys, Charles Haley.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa de Bert Ogden Infiniti, parte de Bert Ogden & Fiesta Dealership, que impulsa el desfile con más de 12,000 caballos de fuerza.

«Cuando se trata de estrellas, no hay estrellas más grandes en Texas que los Dallas Cowboys», dijo el gerente de la ciudad de McAllen, Roel Roy Rodríguez. «Los fanáticos estarán encantados de ver a Charles Haley, jugador que dominó su posición, el vestuario y donde quiera que fuera. Sin embargo, los Dallas Cowboys actuales ciertamente están posicionados como una potencia estelar y en sólo su segundo año con el equipo, Michael Gallup está haciendo cosas realmente geniales». Me encanta que podamos llevar a estas celebridades al Desfile Navideño de McAllen para sus fanáticos aquí en el Valle del Río Grande», agregó.

Por otra parte, también se dio a conocer que este año en el escenario de música en vivo de «Christmas in the Park», se contará con la presencia musical de los ganadores del Premio Grammy Latino, Grupo Siggno, el viernes 6 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde y hasta las once de la noche y el sábado por la noche, tan pronto como termine el desfile, los fanáticos podrán volver a Navidad en el Parque para disfrutar de otro concierto gratuito, esta vez con el grupo musical regional norteño, Los Tigrillos, que han estado en la industria durante casi 40 años y han tenido más de 30 álbumes a su nombre y harán que la multitud se ponga de pie y baile con sus éxitos «Mira que linda es Lupe», «No, no, no» y «La Vampiresa», entre muchos más.

Cabe destacar que «Christmas in the Park» contará como todos los años con vendedores de comida, artesanos y un carnaval de juegos mecánicos desde el jueves 5 de diciembre y hasta el sábado 7 de diciembre que concluya el festival.

El desfile de vacaciones de McAllen de este año, presentado por H-E-B, se llevará a cabo el sábado 7 de diciembre de 2019, a las 6:00 p.m. en el McAllen Veterans Memorial Stadium, ubicado en el 2001 North Bicentennial Boulevard. La entrada general y las entradas reservadas ya están a la venta. Los boletos de admisión general cuestan $10 y son exclusivamente para el lado este del estadio, mientras que los boletos reservados cuestan $20 o $35 para el lado oeste del estadio.

Comparte tu opinión.