Controlan brote de intoxicación de alumnos de enfermería

• Recibieron atención oportuna en hospitales de Victoria; Descartan más casos.

De manera oportuna fueron atendidos en hospitales de la localidad los alumnos de la Facultad de Enfermería de la UAT que presentaron síntomas de intoxicación por la ingesta de alimentos y hasta el momento se descarta la presencia de más casos.

“Hasta el momento no tenemos conocimiento de que algún alumno siga en hospital. Estamos al pendiente, hasta el momento sabemos que no hay ningún estudiante hospitalizado”, dijo la Directora del plantel, Laura Roxana de los Reyes Nieto, tras referir los hechos que ocurrieron durante el Congreso de Enfermería realizado el jueves en Ciudad Victoria.

“Asistieron al congreso poco más de 1200 estudiantes y de los cuales tengo entendido fueron 105 casos los que reportaron esta sintomatología”, dijo, luego de señalar la oportuna intervención que recibieron en los hospitales del IMSS, del ISSSTE, Hospital General y el Hospital Civil.

Dijo también que en todo momento estuvieron en coordinación con las autoridades del sector salud y la jurisdicción sanitaria para el seguimiento de los casos, y que de acuerdo con sus reportes, hasta el momento no se presentaron más casos.

Mencionó que en las unidades de salud fueron atendidos de manera ambulatoria con hidratación vía oral, se les proporcionó tratamiento sintomático y reportaron sentirse mejor, únicamente se reportó un paciente ingresado para hidratación parenteral.

“Anoche hicimos un recorrido a los hospitales, platicamos con los padres de familia, nos permitieron pasar las instituciones directamente a platicar con ellos y nos refirieron que se estaban sintiendo mejor”.

“Y bueno, fue una situación lamentable, circunstancial, y estamos al pendiente de la evolución de ellos”, agregó.

Por otro lado, comentó que los alumnos tuvieron el día libre este viernes, ya que tradicionalmente se les otorga después de su asistencia al congreso organizado cada año, aunque el personal administrativo y directivo se presentó a laborar de forma normal a esta Facultad, finalizó.

