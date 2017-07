Desarrollan técnica rápida sin ser invasiva para detectar celiaquía

Madrid, (Notimex).- Científicos de la Universidad de Granada, sur español, desarrollaron una nueva técnica sencilla y no invasiva que permite detectar si un niño de entre dos y cuatro años es celíaco sin necesidad de realizar una extracción de sangre.

La prueba es rápida, pues se realiza en 10 minutos y es económica, al costar entre 10 y 12 euros por dispositivo.

La Universidad de Granada destacó que lo más importante, en caso de población infantil, es que se trata de un método menos invasivo que la extracción sanguínea.

Este trabajo fue desarrollado por María Vega Almazán Fernández de Bobadilla, investigadora del departamento de Pediatría de la Universidad de Granada, y dirigido por José Maldonado Lozano. Parte de sus resultados han sido publicados en la revista “Pediatric Research”.

La autora, María Vega Almazán, pediatra del Centro de Salud de Maracena (Granada), explicó que “la idea de realizar este trabajo surgió para tratar de responder a la pregunta clínica surgida de mi asistencia clínica diaria: ¿Qué prevalencia oculta o silente existe de la enfermedad celiaca en nuestro medio?”.

La celiaquía es una enfermedad sistémica causada por una intolerancia al gluten de la dieta (contenido en el trigo, cebada y centeno) y afecta a personas con susceptibilidad genética.

Uno de los grandes problemas de la celiaquía es que puede confundirse fácilmente con trastornos como el estreñimiento, la anemia o el dolor abdominal.

Actualmente, para diagnosticar la enfermedad celíaca es necesaria la combinación de una sintomatología clínica, un estudio en sangre de anticuerpos de enfermedad celiaca positivos y un estudio histológico compatible mediante biopsia intestinal.

Ahora basta con una punción en el pulpejo del dedo del niño para extraer una gotita de sangre que se depositará en el dispositivo y, en caso de que el sujeto padezca la enfermedad, aparecerá una línea color rosada, similar a la de los tests de embarazo.

Esto significará que en su sangre existen esos autoanticuerpos característicos de la enfermedad, explicó.

Señaló que un resultado positivo del dispositivo precisará confirmación con analítica de sangre y medición de los anticuerpos de la enfermedad por otros métodos, pero un resultado negativo permitirá descartar la enfermedad de un modo bastante seguro.

El estudio de la UGR permitió detectar a 6 niños celiacos de 198 estudiados (lo que supone una prevalencia muy elevada de un tres por ciento, superior a la media europea), cuando todos ellos eran asintomáticos o con síntomas menores imperceptibles que no habían llevado a consultar con su pediatra por este motivo.

Resaltó que disponer de este tipo de métodos diagnósticos en la consulta del médico de cabecera o del pediatra permitiría encontrar los casos de enfermedad celiaca que no se diagnostican debido a su sintomatología atípica.

Asimismo, evitar procedimientos y derivaciones innecesarias, ya que un resultado negativo evitaría la necesidad de extracción sanguínea o de derivación a consulta especializada.

