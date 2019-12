El amor hará de este mundo un lugar mejor: Lucero

*A la cantante le molestan las injusticias, la intolerancia y el egoísmo

México, (Notimex).- La cantante mexicana Lucero expresó su preocupación por las injusticias, la intolerancia y el egoísmo, por lo que cree que el amor es lo único que hará de este mundo un lugar mejor para vivir.

“En el país y el planeta en general, hay una sobrepoblación, la cual carece de tolerancia y respeto por los demás, hay mucho egoísmo. Siempre digo que el amor es lo que nos tiene que mover y nos debe llevar a hacer las cosas”, declaró.

A la llamada “Novia de América” le molestan las injusticias y sabe que no puede hacer mucho al respecto, pero sí desde su trinchera. Por ejemplo, siendo justa y procurando lo mismo entre quienes están a su alrededor.

“Lo que debemos hacer es tratar de ser mejores seres humanos cada día. No importan los gobernantes ni los presidentes, los malos ni los buenos, importa lo que nosotros hagamos por nosotros mismos y por los demás. Un poco de tolerancia, respecto, menos egoísmo y más amor, podrían hacer que el mundo mejore poquito a poco”.

Pide hacer conciencia en lo que afecta

La también actriz, que en sus casi 40 años de trayectoria ha logrado fama a nivel internacional, sobre todo hoy en día en Sudamérica, admitió que le preocupan otras cosas como la contaminación por el uso de plásticos.

“Sin embargo, tampoco podemos estresarnos tanto al grado de que se te caiga el cabello porque no puedes arreglar el mundo. Somos millones de habitantes y cada uno debemos hacer conciencia de lo que nos está afectando como seres humanos”.

Respecto a la inseguridad en México, Lucero explicó que trata de ser muy cuidadosa en lo que comparte a través de sus redes sociales, pues aunque sabe que son de gran herramienta para difundir su trabajo, también cree que es arriesgado publicar de más.

“Trato de mantener en su espacio a las personas que amo y a las que no son artistas. Procuro no estarlas balconeando ni contando sus cosas”, concluyó la cantante que promociona su más reciente disco Sólo me faltabas tú a ritmo de banda.

