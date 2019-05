Emilio Lozoya Austin, uno de los inhabilitados por malos manejos en Pemex

México, (Notimex).- Fuentes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmaron que el alto funcionario de Pemex inhabilitado por 10 años es el exdirector de esa empresa, Emilio Lozoya Austin.

Previamente, la dependencia dio a conocer en un comunicado que dos exservidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron sancionados por 10 y 15 años, pero no mencionó sus nombres.

Sin embargo, precisó que ambas personas se habían desempeñado como «altos mandos» de la empresa productiva del Estado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la SFP, la inhabilitación del exdirector de Pemex «es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial. En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos».

Lozoya Austin fue director de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y se le señala de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Va Emilio Lozoya por nulidad de inhabilitación

El abogado Javier Coello Trejo informó que Emilio Lozoya irá a un juicio de nulidad, luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años al exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Lo inhabilitan porque dice la Función Pública que el señor no declaró una cuenta de su mamá y dice también que no hay daño patrimonial”, además de que están aplicando una ley abrogada, señaló en entrevista telefónica con Notimex.

Ante ello, indicó que promoverán un juicio de nulidad y en menos de 15 días se probará otra cosa. Detalló que Lozoya fue notificado este miércoles al mediodía.

Consideró que no hay elementos para la inhabilitación, “10 años y no hay daño patrimonial». En su opinión, la determinación «es más política que legal” por parte de la Función Pública.

