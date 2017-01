Expertos advierten contra la acumulación de grasa en el vientre

Los Ángeles, (Notimex).- Los hombres que aumentan de peso tienden a desarrollar panza, donde por defecto se almacena la grasa; sin embargo, cuando es excesivo, el cuerpo comienza a depositarla en otras partes y entonces se originan mayores problemas de salud.

Especialistas estadounidenses explican que la acumulación normal de grasa en el cuerpo depende en principio del género de las personas, en los hombres se almacena en el vientre y en las mujeres por lo general en la cadera y las piernas.

Partiendo de ello se explica el por qué los varones desarrollan panza, es decir “la grasa se puede poner allí sin gran problema”, pero si los hombres comen demasiado y no hacen suficiente ejercicio, casi inevitablemente empeorará su salud, sostienen.

El doctor Zhaoping Li, director del Centro para la Nutrición Humana de la Universidad de California, Los Ángeles, explica que una vez que el vientre esté lleno de grasa, ésta comenzará a almacenarse en el hígado, el páncreas y los músculos, por ejemplo”.

“Entonces podrían tener problemas médicos reales como diabetes, presión arterial alta, colesterol alto y enfermedades del corazón”, asegura el director a la revista científica Live Science.

Por el contrario, precisa Li, debido a los estrógenos las mujeres tienden a almacenar grasa en sus caderas y piernas, especialmente en los muslos, lo que les puede dar la energía necesaria cuando están embarazadas o en periodo de lactancia.

De hecho, genéticamente las mujeres tienen más capacidad para almacenar grasa que los hombres, “es parte de nuestra supervivencia”, destaca.

Señala que la acumulación de grasa en las caderas y piernas “no está asociado” con los problemas de salud que genera la grasa en el vientre, pero también las mujeres comienzan a almacenarla allí cuando están llenos sus depósitos naturales.

Si la panza de las mujeres, igual que la de los hombres, se llena, entonces también comienza a acumularse la grasa en otros lugares, poniendo en riesgo su salud.

Pero en el caso de las mujeres que llegan a la menopausia, cuando sus niveles de estrógeno disminuyen, sus cuerpos dejan de acumular la grasa en la cadera y las piernas y se concentra en el vientre, lo cual explica que desarrollen panza como los hombres.

Li señaló que la genética y el estilo de vida determinan qué tan grande puede llegar a ser una barriga de forma indefinida.

Por ejemplo, los chinos tienden a ser más delgados, pero alrededor de 12 por ciento de los adultos en China tiene diabetes (tipos 1 y 2); mientras que por el contrario, poco más de 9 por ciento de niños y adultos estadounidenses desarrollan la misma enfermedad.

La grasa del vientre no es saludable, pero incluso las personas que siempre han tenido pequeñas panzas podrían presentar un mayor riesgo de problemas médicos, ya que sus estómagos pueden no ser capaces de deshacerse de ella por razones genéticas.

Li animó a la gente a trabajar para perder el peso extra y eliminar la panza a través de una buena alimentación y con ejercicio regular, a fin de evitar enfermedades.

“La grasa del vientre tiene consecuencias médicas significativas. Para el hombre o la mujer que comience a desarrollar más un vientre más grande, es momento de trabajar en su estilo de vida”, agrega Li.

