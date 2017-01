Iglesia católica llama a evitar violencia y confrontación

México, (Notimex).- La Conferencia de Episcopado Mexicano (CEM) llamó a evitar la confrontación estéril y la anarquía, pues advirtió que “estas conductas no resuelven los grandes problemas del país, sino que dividen aún más a la nación.

Con motivo de su mensaje de año nuevo, y a nombre de los obispos de México, el secretarío general de la CEM, Alfonso Miranda Guardiola, advirtió que “nunca la violencia, el vandalismo, el saqueo o la afectación a las vías de comunicación serán el camino”.

Exhortó a los ciudadanos para que su “descontento manifiesto y malestar comprensible” se encaucen a través de medios pacíficos, creativos y respetuosos de la ley, y urgió a construir lazos solidarios verdaderos que promuevan el diálogo, confianza y certidumbre entre mexicanos.

“La violencia genera violencia, destrucción. No expongamos, ni atentemos contra la integridad de ninguna persona, ni la paz social. Seamos sensibles con quienes están siendo doblemente afectados: los que no pueden llegar a sus trabajos, hospitales, escuelas, o no pueden abrir sus comercios, o están siendo saqueados”, dijo.

Asimismo, la CEM llamó a todos los actores de la sociedad (gobierno, empresas, sociedad civil, partidos políticos, iglesias e instituciones académicas, entre otros), a recorrer el camino de la paz, justicia y solidaridad, resolviendo de manera inteligente y creativa los grandes retos que se nos presentan.

“La disposición para construir la paz y el bien común entre nosotros, es la mejor forma de fortalecer nuestra unidad”, expuso Miranda Guardiola, al leer un boletín de prensa.

La CEM llamó también a todos los miembros de la Iglesia Católica, a solidarizarse especialmente con los más afectados.

Por otro lado, respecto a la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, consideró que México debe mostrar fortaleza y confianza en sí mismo, pues es una nación tiene una gran altura y tamaño que puede mostrar al mundo entero.

“Es importante creer en nosotros mismos, creer que el mexicano puede crecer, tiene altura para desarrollarse, para competir fuera de nuestro país a nivel comercial, educativo, etcétera, debemos enmendar esa fama negativa que tiene nuestro país fuera”, expuso.

