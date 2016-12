Las 15 Predicciones para el 2017, del Dr. Cuéllar

Diciembre 27, 2016

Cada año, en los últimos cuatro he contribuido a mis lectores con algunas predicciones anticipando eventos y tendencias. Este 2017 las anuncio antes del final del año 2016, ante solicitudes de mis lectores.

En esta ocasión reduzco al mínimo los análisis y ofrezco la predicción con mínimo de explicaciones.

Lo Más Importante…

El año que viene será terrible, no ofrezco buenos augurios. El 2016 estableció una infraestructura de retrocesos, racismo ideológico, división electoral, y desconfianza general en gobiernos e instituciones. El 2017 verá los resultados de muchas de esas preferencias electorales. El 2016, seguido del 2017 será recordado como el año en que indudablemente se marcó el declive de la civilización y modelos que ofrece Occidente, fundamentalmente, los Estados Unidos, Europa Occidental y los modelos clásicos de Grecia y Roma, donde todo gira en torno al signo de dólares. Países como China, e India, y menormente Rusia, aparecen en el panorama como actores principales que ofrecen alternativas. Curiosamente, ni China, y menos Rusia son modelos de naciones bien gobernadas, con una ciudadanía fuerte. En cambio la India, con niveles de corrupción altísimos imbuidos en la cultura cotidiana ofrece contrastes impresionantes pero avances que a veces pasan inadvertidos. Por ejemplo, el idioma inglés los une a lo que más que una nación, parece un continente, y este inglés es hablado por un porcentaje altísimo de la población, sino es que por virtualmente hablando: todos. Tiene cuadros de científicos impresionantes, ha exportado población a casi todo el mundo, y su ejército es de los mejores del mundo, y esta nación, la más poblada del mundo, conmemora una democracia que sigue funcionando con todos los contrastes, diferencias regionales, grupos de caciques, de industriales, y financieros.

A otro grupo de países como Turquía, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Brasil, y México, se les acaba el tiempo para ser países con un nivel de desarrollo respetable, instituciones fuertes, y aspiraciones de justicia social y democracia pragmática.

El 2017, mostrará el declive de esta civilización occidental más marcadamente, donde los Estados Unidos disminuirá marcadamente su influencia mundial agobiado por una población envejecida, dividida políticamente, y sostenida en gran parte por inmigrantes que son acechados por el Partido Republicano, encabezados por Trump que prometió deportar a millones. Si este cumple creará una crisis económica mayor. La demografía de EE.UU. carece de gente para sostener los empleos, funciones, y negocios.

Estados Unidos

Los Estados Unidos tendrán un crisis mayor interna producida por el Presidente electo, Donald Trump. Su falta de diplomacia, experiencia, vocación de servicio, y las promesas de campaña –incumplibles- hará que el Partido Republicano pierda su unidad (nunca la han tenido), pero se hará ahora más evidente. Habrá desesperación, falta de rumbo, y aumentará la desconfianza. Se modificará la reforma de salud, el mayor logro de Obama, pero no serán cambios substanciales ni dramáticos, más bien cosméticos, y hasta puede que convenientes. No habrá deportaciones masivas, solo se continuarán, con gran alarde mediático, las infames y crueles de Obama (que traicionó a la población latina que lo eligió). Sus acciones ejecutivas en pro de jóvenes inmigrantes, o nacidos aquí y para sus padres (DACA y DAPA) dejarán de existir pero se respetarán los que se registraron. Trump seguirá criticado por la prensa por sus desacatos éticos, y el conflicto de intereses de sus negocios. No habrá un surgimiento importante de un tercer partido político, a cambio, el Partido Demócrata surgirá con nuevos mensajes, nuevos modelos, y nuevos actores, notablemente más jóvenes. Habrá desacato abierto, o parcial de muchos estados de la unión contra normas federales defendiendo avances de justicia social, equidad fiscal, protección a inmigrantes, y apoyo a avances ambientalistas. California será el estado líder de estos movimientos.

En California en 2018, tendremos el primer Gobernador latino en la figura de Antonio Villaraigosa que tiene ya más de un año con una campaña discreta. En Texas surgirá fuerte el Partido Demócrata apoyado por las nuevas generaciones y retará el control y la influencia en ese estado del Partido de Ted Cruz, Bushes, Perry, y otros republicanos.

Europa

Angela Merkel, emergerá como una líder visionaria y notable a nivel mundial. Su influencia aumentará en toda Europa y todavía más a nivel mundial. Seguirá ésta apoyando a inmigrantes, seguirá combatiendo a grupos neo-nazis y conservadores. Italia tendrá una crisis mayor (siempre tiene, pero la del 2017 será legendaria). Sus fuerzas conservadoras emergerán con fuerte oposición. Su economía se paralizará. Francia tendrá crisis menores a pesar de los avances derechistas anti-inmigrantes estimulados por Trump. Rusia tendrá una crisis que pondrá a Putin al borde de la dimisión o de plano tendrá un golpe de estado. Es demasiada corrupción en una nación tan grande y Putin en realidad administra esa corrupción entre grupos. Polonia tendrá noticias que la mantendrán por semanas en las 8 columnas de la prensa. España seguirá un desarrollo lento pero importante con el estilo tradicional de utilizar 90% de su energía en conflictos internos y solo 10% relacionados con el exterior.

América Latina

Brasil y la destitución de Dilma Rousseff fue más bien un golpe de estado civilizado (¿) sin repercusiones en la cultura de corrupción, y dificultades que esa nación tiene. Brasil seguirá con un crecimiento económico limitado y con una inflación dramática. Sigo anticipando, como lo hice el año anterior, que de esta nación no se debe esperar mucho o nada. Venezuela seguirá hundiéndose. Evo seguirá robusteciéndose en Bolivia. Nada debe esperarse de Argentina y Chile preocupados con su economía sus tangos políticos y los sismos que azotan inesperadamente a Chile.

México detuvo dramáticamente su crecimiento y el símbolo mayor de falta de brújula fue la infame, e infausta reunión con Trump como candidato. México parece ignorar a las comunidades mexicanas en Estados Unidos y los dramas que esta noble población tiene cotidianamente, sin que México levante un dedo. Siguen pensando los gobernantes mexicanos que sus consulados son para dar pasaportes, matrículas consulares, y trámites de otro tipo, “es lo que se debe hacer” y nada más. Completamente fallan de entender el significado político, social, y humano, de mas 35 millones de gente de ancestros mexicanos o mexicanos viviendo en Estados Unidos, muchos de ellos más mexicanos que los de México.

México perdió su brújula y la valiosa oportunidad de vincularse imaginativamente con los más de 35 millones de mexicanos en Estados Unidos. Si hubiera un premio a la decepción, México obtendría el primer lugar. Perdió Peña Nieto una oportunidad dorada en bandeja de plata que le dejó el PAN, nunca mejoró la economía. Sus incapacidades para aumentar la gobernabilidad de todo el país, principalmente la seguridad en Tamaulipas, Michoacán, y Guerrero crearon el mayor desencanto, quizá en la historia en los gobernantes. Difícil pensar en un regreso del PAN. Por eso reitero mi pronóstico que Andrés Manuel López Obrador será el próximo Presidente de México, como la única alternativa de “algo” diferente. Este traerá soluciones a muchos de los problemas que el PRI, y el PAN han ignorado por casi un siglo ya.

Tecnología

Incontrolable seguirá siendo el desarrollo tecnológico mundial, principalmente en el mundo en 2017.

Este año será uno que verá el aumento de ataques cibernéticos, muchos de ellos con origen en Rusia. Muchas otras naciones crearán infraestructuras cibernéticas para defenderse o actuar en contra de naciones. Las legislaciones mundiales estarán anticuadas y sin saberse enfrentar a este nuevo tipo de conflictos, abusos, e invasiones.

Seguirán las cuatro tendencias tecnológicas del 2016 en 2017: 1) Manejo de información (data management). 2) El uso de dispositivos móviles. 3) La seguridad cibernética (en constante acecho). 4) La nueva generación de semi-conductores afectando robótica y vehículos sin conductores, además de muchas funciones más que contribuirán al desempleo parcial y masivo.

Los negocios por internet batirán records, y no habrá ya ningún negocio sin una opción por internet. Más y más la gente opta por comprar y hacer todo desde su teléfono como anticipé en años pasados. Ya será la norma manejar sus cuentas bancarias desde sus dispositivos telefónicos móviles con las constantes dificultades de seguridad con los passwords y los ataques cibernéticos por bandidos virtuales, o grupos competidores.

Finalmente, aquí varios pronósticos sintetizados para 2017 y más allá. Los asteriscos representan reiteraciones de Pronósticos de años anteriores.

Pronósticos Varios

1) ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA, INGLATERRA, JAPÓN, COREA DEL SUR, CHINA, INDIA, Y RUSIA

• Estados Unidos, seguirá siendo una nación protagonista a nivel mundial, pero su poder e influencia será dramáticamente disminuido, al mismo tiempo que tendrán más influencia Alemania, la Gran Bretaña, Japón, y Corea del Sur; sin embargo los países que aumentarán dramáticamente su influencia mundial serán: China, la India, y Rusia. Putín tendrá una crisis mayor.

2) TRUMP

• Donald Trump creará el más grande reto para las instituciones de EE.UU. desde la Guerra Civil.

3) PARTIDO REPUBLICANO

• Mayores dramas, y desacuerdos serán evidentes entre miembros del Partido Republicano y la rama ejecutiva (Trump).

4) ISIS

• ISIS seguirá, pero debilitado, Trump no será capaz de eliminarlo.

5) EX PRESIDENTES DE EE.UU. Y MÉXICO

• * Uno o dos ex presidentes de Estados Unidos y otros tantos de México morirán en 2017 o 2018.

6) TECNOLOGÍA Y ANALFABETOS TECNOLÓGICOS

• * La tecnología seguirá implacable creando masas de analfabetos tecnológicos y aumentando las compras desde aparatos móviles, y autos sin choferes.

7) FUTBOL UNIVERSITARIO EN EE.UU.

• * Alabama obtendrá su 6º. campeonato colegial en el futbol universitario.

8) ANTONIO VILLARRAIGOSA

• * El próximo Gobernador de California será un hispano-mexicano (Antonio Villaraigosa en 2018))

9) CAMPEÓN DEL MUNDO EN SOCCER

• * Un equipo europeo será el campeón del mundo en soccer (Alemania, o España)

10) EL CHAPO

• * El Chapo será extraditado antes de que termine la administración de Peña Nieto.

11) CONSULADOS DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS

• Los consulados de México en Estados Unidos estarán asediados por protestas y demostraciones de las comunidades de origen mexicano disgustadas con el gobierno de México y principalmente por los consulados no cumplir con una función más política, y mas jurídica en beneficio de una minoría asediada por grupos conservadores en los Estados Unidos.

12) CÁRTELES DE LA DROGA Y CRIMEN ORGANIZADO

• * Los cárteles de la droga y el crimen organizado seguirán en el mundo, principalmente en México.

13) LEGALIZAR DROGAS Y CONTROL DE ARMAS

• * La alternativa de legalizar el consumo de drogas crecerá en importancia; simultáneamente con el interés de aumentar el control para la adquisición de armas en los Estados Unidos y en el mundo en general.

14) CUBA

• * Nada importante pasará en Cuba.

15) ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

• * Andrés Manuel López Obrador será el próximo Presidente de México.

* Los asteriscos representan reiteraciones de pronósticos de años anteriores

Comparte tu opinión.