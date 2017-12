Precandidatos candidatos

•El foro binacional en McAllen

Aunque quizá vayan a ser interrumpidas por las festividades navideñas y de fin de año, las campañas de los precandidatos a la Presidencia de la República de México han arrancado y comenzado mostrar la orientación que van a tener, cuando menos en su primera fase.

No tienen precedente. Primero porque aunque se supone que son precandidatos, cada una de las alianzas tiene solamente uno registrado y en realidad, aunque se cita que la publicidad está dirigida a los miembros de cada uno de los respectivos partidos, en la práctica no es así, es abierta, patente e indiscriminada por el número de spots que, como dirían los clásicos, se encuentran al alcance de todo el público.

Así, sin ningún recato, sim importar que es considerada precampaña algunos de los supuestos precandidatos, quienes deberían de apelar a la membresía de su partido para que los confirmen como candidatos, piden ya el voto para el primero de julio de los ciudadanos, sin recato ni guardando las formas, cuando debería de solicitar a los miembros de su partido que los elijan, confirmen, ratifiquen o como se denomine de acuerdo a los procedimientos que cada uno de los institutos políticos o coaliciones tengan establecido.

Para ser precisos, y haciendo una comparación con el proceso electoral de los Estados Unidos, esta es una elección primaria, donde teóricamente debería haber precandidatos luchando entre sí por obtener la nominación de su respectivo partido. Esta es una elección primaria de un solo contendiente, con otra situación singular, no es solamente un partido sino una alianza o frente de partidos.

No sabemos si lo anterior, solicitar el voto ya para el primero de julio, represente una violación a la legislación electoral vigente y si, de ser así, sea objeto de una sanción. Aunque parece que todo se vale. Además, ya se sabe quienes vana ser los candidatos y ellos actúan como tales.

FORO INTERNACIONAL

Si bien en el pasado algunos gobernadores de Tamaulipas han visitado oficialmente el estado de Texas y específicamente el Valle Del Río Grande, no se había dado el caso, como ocurrió recientemente, que un mandatario tamaulipeco participara en un foro junto a un importante miembro del gobierno de los Estados Unidos.

El gobernador Francisco García Cabeza de vaca y el congresista estadounidense Henry Cuéllar participaron en una diálogo con un moderador que planteó una serie de preguntas a ambos participantes.

Si bien el congresista dio la respuesta en inglés y el gobernador en español, todas las preguntas fueron formuladas en inglés, dándole un especial manejo bilingüe al encuentro, que fue organizado por la Cámara de Comercio de McAllen.

Ante la presencia de representantes de instituciones públicas y privadas, autoridades locales y medios informativos se abordaron temas relacionados con migración, turismo, energía y comercio con respuesta que fueron, muchas de ellas, muy reveladoras para la especial audiencia.

A lo anterior hay que agregar que es, asimismo, la primera ocasión en que Tamaulipas cuenta con un gobernador con doble nacionalidad.

También quizá, un hecho inédito que alguien reciba las llaves de la ciudad que lo vio nacer como ocurrió cuando el alcalde de McAllen, Jim Darling, le hizo entrega al mandatario tamaulipeco de las llaves de la ciudad donde nació y estudió.

“Yo soy la prueba viviente de que somos más que amigos y socios, somos familia”, dijo posteriormente durante su intervención.

