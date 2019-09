Resolviendo sus dudas

• EL COLESTEROL NO ES UNA ENFERMEDAD

P.- ¿Hay algún té que cure el colesterol?

R.- Es importante aclarar que el colesterol no es una enfermedad. Es normal que el ser humano, al igual que los animales, tengamos ciertos niveles de colesterol. A raíz de ello existimos. A partir del colesterol se forman las hormonas, por las cuales las mujeres pueden tener menstruaciones y ovular. Para que una mujer sea fértil se necesitan estrógenos y progesterona. Dentro de la matriz el nuevo ser recibe alimentos a través de la placenta y ello es a través de hormonas. La placenta produce estrógenos y progesterona, que permiten dar vida, y todo ello se produce a partir del colesterol. Las hormonas que se necesitan para crecer y para que todo el sistema endocrino funcione se originan también a partir del colesterol. O sea que es muy importante.

Cuando estos niveles normales de colesterol pasan a ser anormales, cuando hay exceso de colesterol, es cuando se presentan los problemas. Ello es lo que obstruye las arterias y trae complicaciones, algunas veces mortales, como embolias o infartos al corazón.

Lo normal es que los niveles de colesterol estén por debajo de 200, cuando hablamos del colesterol total. Pero también es necesario saber qué proporción de esto es colesterol bueno o colesterol malo. El colesterol bueno es el HDL, y debe estar arriba de 45. Cuanto más alto esté el colesterol bueno, es mejor, porque este tipo de colesterol limpia las arterias, impide que el colesterol malo se adhiera a las arterias y las tape. El colesterol malo es el LDL, es un colesterol pegajoso, que se pega a las paredes arteriales y las puede obstruir. Además, es importante saber el nivel de triglicéridos, que son otro tipo de grasa que también puede ocasionar problemas. Puede también obstruir las arterias e incluso puede producir pancreatitis cuando los niveles están por arriba de 1000.

Todos estos problemas se pueden evitar porque en la actualidad se pueden medir y monitorizar estos niveles. Hay muchos recursos científicos para ello. Existen medicamentos que permiten aumentar los niveles del buen colesterol, medicamentos que ayudan a disminuir el colesterol malo, medicamentos para disminuir el colesterol total o los triglicéridos.

Los tés, o todo lo que es natural, pueden ayudar a bajar los niveles de colesterol, no es el tratamiento necesario, pero puede ayudar. Cuando combinamos varias cosas, como medicamentos, más tés, alimentos naturales, consumir más frutas, más granos, más verduras, más cereales, disminuir el consumo de grasas, hacer más ejercicios, disminuir de peso, disminuir el consumo de alcohol, evitar el cigarrillo, todo ello se junta y va a tener un efecto muy positivo y benéfico para el organismo, incluyendo la disminución del colesterol.

• LA PIEL ES EL ORGANO MAS GRANDE DEL CUERPO

P.- Nuevos estudios médicos siguen insistiendo en la importancia del cuidado de la piel ya que en los últimos años se ve un aumento en el número de enfermos con cáncer cutáneo. ¿Existen diferencias entre la gente de piel muy blanca y los que somos más morenos?

R.- El cáncer de la piel es el más común de los diferentes tipos de cáncer y ello es explicable dado que la piel es el órgano más grande del cuerpo. La piel es la que nos protege nuestros órganos internos y está expuesta a la intemperie y a todos los cambios de clima, sobre todo al sol. El sol ejerce un efecto muy dañino sobre nuestra piel y este efecto es acumulativo. Se va acumulando durante toda la vida y cuando se tienen 60 o 70 años de edad es cuando se pueden observar las consecuencias que esa exposición constante al sol ha tenido. Se ha repetido y se insiste en recalcar que es muy importante evitar la exposición innecesaria al sol principalmente entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, que es cuando las radiaciones solares son más intensas. Si se va a la playa hay que usar además un protector solar, que deberá aplicarse no sólo antes de exponerse al sol, sino cada dos horas, dado que al meterse al agua el efecto se pierde. Igual de importante es proteger la cabeza, usando un sombrero, de preferencia de ala ancha.

Las personas de piel más morena tienen un poco más de resistencia a estos efectos solares que las personas de piel muy blanca. Ello se debe a que existe un ‘protector solar natural’, que es la melanina, que, en mayor cantidad es la que da un tinte más oscuro a la piel y la protege un poco más de las radiaciones solares. Esto no implica que las personas de piel más oscura estén exentas de los efectos dañinos del sol y del cáncer de piel.

• LA LECHE MATERNA SOLO SE DEBE PRODUCIR EN PERIODOS DE LACTANCIA

P.- Tengo 38 años de edad, estoy operada para no tener familia y sigo produciendo leche materna.

R.- Esto no es normal. La leche materna sólo se debe producir en períodos de lactancia, cuando se acaba de tener un bebé. En ese periodo existe la liberación de ciertas hormonas, como la oxitocina, que estimula la producción de leche, al igual que los niveles de prolactina. Pero si una persona tiene secreción lechosa por el pezón en un período que no es el de la lactancia, esto es anormal. Y esto es manifestación de un problema que hay que buscar, y en la mayoría de los casos es lo que se llama un prolactinoma. Hay tumores en la glándula pituitaria que producen prolactina. Al elevarse los niveles de prolactina, se produce lo que se llama galactorrea, que es la terminología médica para decir que se tiene una secreción lechosa por el pezón.

Cualquier secreción por el pezón es completamente anormal, exceptuando la secreción de leche en períodos de lactancia, y ello requiere de una investigación por parte del médico.

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.