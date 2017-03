Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• CAIDA EXAGERADA DEL CABELLO

P.- Tengo 32 años de edad y estoy preocupada porque desde hace más o menos 4 meses se me está cayendo el pelo en forma exagerada. El médico me dijo que me iba a hacer exámenes para ver si era por nervios. Me hicieron un análisis de sangre, pero no me dieron aun los resultados.

R.- La caída del cabello es siempre una manifestación de algo, y en muchos casos es manifestación de problemas de la tiroides. El hipotiroidismo es bastante común, sobre todo en la mujer, a medida que pasan los años. Se manifiesta, además de la caída del cabello, por aumento de peso y dificultades para perderlo, problemas de estreñimiento, abundante sangrado menstrual, reglas irregulares y algunas veces dificultad para embarazarse, pérdida de sueño, cansancio, y mucha intolerancia al frío. Se calcula que hay 2 millones de personas en EEUU con hipotiroidismo que no han sido diagnosticadas porque no se han hecho el examen.

El diagnóstico se hace con un examen de sangre muy sencillo. Se llama TSH. Es un problema que una vez diagnosticado, se puede tratar fácilmente. No se cura, pero se puede controlar. Se hace un reemplazamiento hormonal con hormonas de la tiroides.

También hay otras causas para la pérdida del cabello. Una de ellas es el bajo colesterol. Si se está en una dieta muy estricta, donde los niveles de colesterol están muy bajos, el cabello comienza a caerse.

También las personas muy ansiosas, muy desesperadas, toman la manía de estarse jalando el pelo, y eso hace que el mismo se caiga.

Ciertas infecciones por hongos pueden ser también causantes de este problema.

Hay mujeres que después de tener sus hijos quedan con cierta afección de la hipófisis, que es la glándulas master, la que hace que muchos órganos funcionen adecuadamente. Cuando después de un parto la hipófisis queda con ciertas lesiones, en algunos casos se observa también caída del cabello.

Como las causas son muchas, lo recomendable es hacer una historia clínica completa, un examen físico, y exámenes de laboratorio dirigidos hacia los posibles orígenes de esta dificultad.

Hay que considerar también que hay familias enteras con calvicie, que afecta tanto a los hombres como a las mujeres, y en este caso es algo genético.

• CAMBIOS DE TEMPERATURA EN EL CUERPO

P.- Desde el año pasado siento que me baja como un calor en la palma de la mano derecha. Pero este año ya comencé con la otra mano. Siento que se ponen como muy calientes, tanto que tengo que andar buscando superficies frescas. Y hace como dos meses comencé a sentir como un fuego en la planta de los pies. Tengo 42 años de edad y me pregunto qué puede ser.

R.- Este es uno de los problemas que a veces se encuentra en las mujeres cuando están pasando por los cambios de vida, es síntoma de la peri-menopausia, que puede comenzar unos 5 o 7 años antes de que ya se entre en la menopausia. Las molestias son a veces difíciles de describir por el paciente. Expresan que sienten como unos cambios de temperatura en el cuerpo, a veces en forma de calor, a veces de frío, a veces sensaciones como que algo les camina debajo de la piel, y en algunas ocasiones eso se extiende a las manos, a los brazos y a los pies. Esta es una de las situaciones que hay que considerar en este caso. El otro factor que habría que ver es que no haya deficiencia de algunas de las vitaminas que tienen que ver con el funcionamiento de los nervios. Por ejemplo, la deficiencia de Vitamina B12 es bastante frecuente en nuestra comunidad, y por lo general casi nunca se piensa en ello, por eso no se hacen los estudios y por eso no se encuentra. Es muy fácil de tratar la falta de Vitamina B12, porque una vez que se reconoce, se le da reemplazo y con ello se solucionan muchos de los problemas que puede ocasionar esta deficiencia.

Hay también estudios circulatorios que en estos casos se pueden hacer para descartar que no sea un problema de circulación. En sí, la historia clínica y el examen físico permiten obtener la mayor información para llegar a un diagnóstico. Hay además estudios de laboratorio que deben hacerse, pero en sí lo más importante es reconocer que esto no es normal y que como problema que es, necesita ser investigado por el médico. Mi recomendación en este caso es que consulte con su médico, para que él pueda hacer todas estas evaluaciones.

