Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA ANEMIA DURANTE EL EMBARAZO ES MUY PELIGROSA PORQUE PUEDE PROVOCAR UN PARTO PREMATURO

P.- Actualmente estoy embarazada. Mi madre murió de una anemia al dar a luz a mi hermana más pequeña y cada vez que yo consulto al médico mi hierro sale bajo. ¿Es probable que yo pueda heredar esa anemia de ella?

R.- Habría que ver qué tipo de anemia tuvo su mamá, pero definitivamente, uno de los primeros exámenes que se realizan cuando una mujer consulta porque planea embarazarse, o ya está embarazada, es el TBC o la biometría hemática, para determinar si hay anemia.

La anemia es un proceso bastante común en el embarazo, porque uno de los elementos más importantes para que la médula ósea pueda formar glóbulos rojos es el hierro, y el organismo del niño que se está gestando necesita hierro para formar sus propios glóbulos rojos, por lo cual va a estar sacando hierro de la sangre de la mamá. Incluso en situaciones donde la mujer tiene deficiencias de hierro, el niño sigue sacando la cantidad que él necesita. Por eso la madre tiene que tener un buen suministro de hierro durante el embarazo de modo que alcance para los dos. Si ello no es así, la mamá va a tener anemia.

La anemia durante el embarazo es muy peligrosa porque puede desencadenarse en un parto prematuro. Una de las manifestaciones de la anemia es la taquicardia, con lo cual el niño sufre y la mamá también, teniendo el riesgo de tener un infarto al corazón. En sí, el corazón sufre también durante el embarazo porque la mujer gana peso, y éste tiene que hacer más trabajo.

Si no tiene información acerca del tipo de anemia que tuvo su mamá, lo más prudente sería pensar de que tal vez es algo que usted sí puede heredar, por lo que es muy importante que durante su embarazo le estén controlando los niveles de hierro y la hemoglobina y le den un suministro de hierro adecuado. Probablemente haya que agregarle también ácido fólico y vitamina B12. Dependiendo no sólo del grado de anemia, sino también del tipo, será el tratamiento.

• TRATAR EL PROBLEMA DEL COLESTEROL SOLO CON MEDICINAS ES MINIMIZARLO

P.- La semana pasada fui al médico porque desde hacía tiempo me dolía mucho la cabeza. Me hizo unos análisis porque me dijo que tenía sinusitis y podía tener una fiebre. En los análisis salió que tenía alto el colesterol, 330. Me dio un medicamento para bajarlo, pero yo quisiera saber si ese medicamento debo tomarlo de por vida. Tengo 27 años de edad.

R.- El problema del colesterol es muy serio. Es uno de los problemas que no tiene síntomas, que muchas veces se descubre incidentalmente cuando se hace un análisis de sangre. Sin embargo, una de las principales causas de muerte en la actualidad es a consecuencia de los altos niveles de colesterol. Si los niveles de colesterol suben, éste se adhieren a las paredes internas de las arterias y las tapa, lo que lleva, muchas veces, a tener ataques al corazón. La causa principal de alta presión, de infartos, de embolias, es precisamente los altos niveles de colesterol en la sangre.

Esto es manifestación de algo. Si se tiene historia familiar de diabetes, si se está un poco sobrepasado de peso, hay que ver también cómo están los triglicéridos, hay que hacer un estudio más específico del colesterol, para ver qué tanto de ese colesterol total es del bueno, qué tanto es del malo, porque toda esa información es muy importante.

En cuanto a los medicamentos, si bien se cuenta con tres que son muy buenos, por sí solos no van a dar resultados. Es necesario también seguir una dieta, donde principalmente se disminuya el consumo de alimentos fritos y de grasas, y se consuman más verduras, más frutas, más granos, más cereales. También es necesario tomar más agua. Hay que recordar que los azúcares son calorías que se convierten en grasas en el organismo. Es fundamental hacer también ejercicios para bajar de peso, disminuir el consumo de alcohol, de tabaco y de cualquier otra droga.

Tratar el problema del colesterol sólo con medicinas, es minimizarlo, es no prestarle la atención que se merece.

La recomendación es regresar con el médico para que le haga un perfil de lípidos, que va permitir tener cuatro resultados: el colesterol total, los triglicéridos, el HDL (colesterol bueno), y el LDL (colesterol malo).

Le invitamos a contactarnos en los siguientes lugares para información médica gratuita:

Periódicos/ Revistas: El Periódico USA; DeShopping. Radio: KGBT AM (miércoles 10-11:00 am); Radio Esperanza (martes: 11-12:00 a.m); Caracol Radio, Riohacha, Colombia (martes 12-1:00 pm). Televisión: Guajira televisión, Riohacha, Colombia (martes 10-11:00 am); Univisión Ch 48 (sábado 6:30-7:00 am); Televisa Ch 19 (sábado 12:00 mediodía); Telemundo Ch 40 (domingo 9-9:30 am). YouTube: “Hablando de Salud con el Dr. Enrique Griego”

Comparte tu opinión.