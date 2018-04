Resolviendo sus dudas

Por el Dr. Enrique Griego

• LA MUJER SOLO ES FERTIL 24 HORAS CADA MES

P.- Tengo 26 años de edad, peso 140 libras, llevo cinco años de casada y aún no he podido tener bebés. Quisiera saber si es bueno tomar hormonas o algún jarabe para quedar embarazada.

R.- Muchas veces quedar embarazada es muy sencillo. Una de las razonas principales por la que muchas mujeres tienen dificultades para embarazarse es porque no le atinan a la fecha correcta. Es necesario saber que la mujer sólo es fértil 24 horas cada mes. El óvulo, que es la célula fértil femenina sólo vive 24 horas. Si en esas 24 horas no se une al espermatozoide, ese óvulo se muere y entonces hay que esperar otro mes, y así pueden pasar años.

¿Cómo saber cuál es la fecha correcta? Hay que tomar un calendario y marcar el día que comienza el sangrado menstrual, como día # 1. A partir de ese día, incluyéndolo, se van a contar 14 días, y éste se va a circular en el calendario. Luego hay que identificar los tres días anteriores y los tres días posteriores a éste (marcado como día 14). Se les puede hacer una línea que los incluya o subrayarlos. Esa es la semana fértil. Esa semana hay que tener relaciones todos los días. De esa forma se aumentan las posibilidades de embarazarse, porque el que está circulado como 14, es supuestamente el día de la ovulación, el día que el óvulo sale de los ovarios. A partir de ese momento vive sólo por 24 horas y lo que se busca es que haya suficientes espermatozoides en las Trompas de Falopio, esperando que el óvulo salga para ser fertilizado.

Otra recomendación es que antes de terminar el acto sexual la mujer debe ponerse una almohada a nivel de las caderas y quedarse en esa posición unos 15 o 20 minutos para ayudar a que los espermatozoides entren en las Trompas de Falopio.

Antes de comenzar con ningún tratamiento vale la pena intentar con este método por tres o cuatro meses.

• EL PULSO NORMAL DEBE ESTAR ENTRE 60 Y 100

P.- Tengo 74 años de edad. Estoy tomando medicina para la alta presión, una pastilla al día, y mi pulso es de 140. ¿Es normal?

R.- No, eso no es normal. El pulso normal debe estar entre 60 y 100. Si el pulso está por debajo de 60 es muy bajo, y si está por encima de 100 es muy alto.

Esto debe tomarse muy seriamente porque es indicación de que hay un problema, y cuanto más temprano usted se ponga en manos de su médico más posibilidades tiene de que el problema no avance y tenga complicaciones.

Hay medicamentos para la presión que pueden, como efecto colateral, producir taquicardia, que es la aceleración de la frecuencia cardíaca o del pulso. Por lo tanto es necesario consultar con el médico que le recetó el medicamento y explicarle qué es lo que está pasando. Usualmente lo que se hace, además de hacer un examen físico es revisar cuidadosamente la lista de medicinas que se está tomando. Hay muchas pastillas naturales que se compran sin receta que pueden tener substancias estimulantes, y esto también hay que investigarlo. Otros estudios importantes son un electrocardiograma, o un monitoreo cardíaco por 24 horas, que permiten obtener más información, que dicen cómo está el pulso incluso cuando se está dormido, y si hay alguna arritmia. Son estudios que no duelen y muy fáciles de hacer.

Esto sería lo principal para comenzar la evaluación de esta taquicardia, que es algo serio. A los 74 años de edad un pulso de 140 es muy alto, el corazón está trabajando muy rápido, tiene mucho desgaste y esto puede traer muchas consecuencias desagradables.

Recordemos que muchas personas que tienen alta presión no tienen ningún síntoma, pero si se tiene familiares que han tenido problemas de alta presión, de alto colesterol, o que han tenido infartos o embolias, uno tiene que considerarse candidato para desarrollar este tipo de problemas, ya que éstos son problemas genéticos, problemas que se repiten. Por eso hay que hacerse estudios regulares aunque uno no sienta nada. Muchas veces éstas son enfermedades asintómaticas, que matan en forma silenciosa.

Pero otras veces sí se tienen síntomas. Entre ellos encontramos un dolor de cabeza persistente, en la frente, con el que uno amanece. Muchos pacientes dicen que sienten la cabeza como metida en una olla, zumbido en los oídos, presión, mareos, visión borrosa, palpitaciones, y a veces, mucha irritabilidad.

Además, la mayoría de las personas que tienen alta presión también tienen problemas de colesterol y de los triglicéridos, y en muchos casos tienen problemas en las arterias coronarias, donde se acumulan placas de colesterol que pueden originar angina de pecho, lo cual, si no se detecta temprano, puede originar un infarto al corazón.

