Valoran más la música de mariachi en otros países: “El Chapo de Sinaloa”

Miami, (Notimex).- El cantante de regional mexicano Ernesto Pérez, conocido como “El Chapo de Sinaloa”, quien lanzará en dos semanas su segundo álbum con mariachi “De México para el mundo”, aseguró que ese tipo de música es más valorada en otros países que en México.

“Es increíble, he recorrido varios países y es mucho más valorada la música de mariachi y no me gusta eso porque es la música que nos representa en otras partes del mundo”, dijo en entrevista con Notimex el nativo del poblado de Huejote, en Badiraguato, Sinaloa, norte de México.

“El Chapo” contó que cuando lanzó su primer disco con mariachi hace cuatro años titulado “Hace falta un beso”, fue muy criticado por interpretar esa música, siendo que la mayor parte de su carrera ha cantado música de banda.

Refirió que esa producción fue muy exitosa y fue la misma que le permitió recorrer países como Colombia, Panamá y Costa Rica.

“¿Quién dijo que hay una voz para interpretar únicamente mariachi?, cuestionó al subrayar que “cualquier cantante mexicano puede interpretar esa música y llevarla a otros países”, consideró.

“La música es un arte el cual uno puede atreverse a hacer propuestas musicales. Yo seguiré haciéndolo con todo respeto”, apuntó el cantante en una visita a Miami para promover el tema “Hola mi amor” el primer sencillo de ese segundo álbum con mariachi.

“La letra yo mismo la escribí y me inspiré pensando en lo que comúnmente nos preocupa a los hombres cuando estamos trabajando y ansiosos de llegar a casa y ver como están nuestros hijos y la mujer”, afirmó “El Chapo”.

El cantautor y productor musical dijo que el disco contiene 12 temas con mariachi, además de tres temas con banda que les hizo doble versión. Todos los temas son de su autoría.

El nominado al Grammy Latino en el 2007 por su álbum “Te va a gustar” señaló además que la música de banda “cada día crece más” y que ahora ya no es sólo regional mexicana sino “internacional” pues ha comenzado a sonar en países de Centro y Sudamérica.

El residente de Orlando, Florida, lamentó por otro lado la situación actual de “persecución” que atraviesan los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos al recordar que él mismo llegó a este país como indocumentado ya hace algunos años.

“Es horrible y me duele mucho que se siga viviendo eso. Quiero admitir que entré hace muchos años en Estados Unidos y era la misma política de inmigración haciendo redadas y aún estamos con la misma situación de ver a los paisanos que los deportan”, apuntó.

“El Chapo” dijo por otro lado que estará cerrando su espectáculo en México con cuatro o cinco shows en Jalisco, Puebla y en Veracruz cierran el 18 de mayo, para luego presentarse el 19 y 20 de ese mismo mes en Carolina del Norte .

Más adelante realizará una gira por otras partes de Estados Unidos como Nueva York, Indiana, Illinois, California, Washington y Texas con su espectáculo que incluye cinco caballos y 20 músicos de banda.

