Vida y Salud

• La contaminación ambiental y la salud de los bebés por nacer

La contaminación ambiental podría ser dañina para los bebés aún antes del nacimiento, de acuerdo a un estudio publicado por el British Medical Journal. El estudio señala que por cada aumento en 5 microgramos por metro cúbico en 2.5 del material particulado (o de las partículas en suspensión en el aire, abreviado PM por sus siglas en inglés), el riesgo de que el bebé nazca de bajo peso aumenta un 15 por ciento.

Esto es un riesgo para la salud pública. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, dos mil millones de niños a nivel mundial, que representan el 90 por ciento de los niños, están expuestos a contaminación ambiental por arriba de la recomendada en sus lineamientos. En Londres, en donde se realizó el estudio, 2.5 por ciento de los niños nacidos a término, nacieron bajos de peso, pero otras ciudades tienen peores niveles de contaminación, lo que causa preocupación sobre el importante efecto en los bebés por nacer.

De acuerdo a la UNICEF, 17 millones de bebés viven en áreas con contaminación exterior en el aire 6 veces por arriba de lo recomendado. De acuerdo a su director ejecutivo, esa contaminación no sólo daña sus pulmones en desarrollo, también podría dañar sus cerebros en desarrollo.

• Medicamento para la osteoporosis funciona también en los hombres

Según un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, el ácido zoledrónico intravenoso (o Reclast), un medicamento utilizado para combatir la osteoporosis, redujo en un 67% el riesgo de fracturas de las vértebras en un grupo de hombres con osteoporosis durante un período de 24 meses, en comparación con otro grupo de hombres que tomó un placebo. Entre otros beneficios, también se detectó que el medicamento redujo la tasa de otras fracturas de moderadas a severas, así como la pérdida de altura, aunque hay que notar que no disminuyó el riesgo de mortalidad. Estos resultados reflejan los previamente obtenidos en mujeres postmenopáusicas que usaron Reclast y que fueron presentados en la reunión del American Society and Mineral Research.

