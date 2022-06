Al Horford: “Seguimos luchando hasta el final”

San Francisco (EE.UU.), (EFE).- El dominicano Al Horford, que lideró a los Boston Celtics con 26 puntos y un maravilloso cuarto período en el triunfo por 120-108 en el campo de los Golden State Warriors en la apertura de las Finales NBA, aseguró que el mérito más grande de su equipo fue “seguir luchando” pese a no tener una noche particularmente brillante.

“Seguimos jugando, ellos son un gran equipo y para nosotros no fue el mejor partido, pero seguimos luchando y encontramos la forma de ganar este partido”, dijo Horford, primer dominicano en jugar unas Finales NBA, en rueda de prensa al acabar el partido de San Francisco.

“Estoy agradecido por esta oportunidad. Estoy ilusionado, encantado por compartir esto con nuestro grupo de chicos”, reconoció.

Horford, que cumplirá 36 años este viernes, compareció en la rueda de prensa acompañado por su hijo: “Estuvo conmigo todo el día, le pregunté si quería venir y aquí está”.

Pese a un tremendo arranque de Steph Curry, con 21 puntos en el primer cuarto, y a ir perdiendo por quince puntos en el tercero, los Celtics reaccionaron con un tremendo último parcial, ganado 40-16.

Al Horford aportó 26 puntos, seis rebotes y tres asistencias, con un fantástico seis de ocho en triples.

“Golden State ha hecho un gran trabajo en el tercer cuarto. Para nosotros la clave fue Brown, por cómo empezó el cuarto período y eso fue el comienzo de algo para nosotros. Eso nos dio confianza y seguimos creciendo”, dijo.

También mostró su total confianza en Jayson Tatum, que este jueves no pasó de los doce puntos, con tres de 17 en tiros.

“Se espera que esos chicos marquen, creen juego, pasen el balón. Esta noche, pese a no poder marcar mucho, liberó a los compañeros y eso muestra su crecimiento. Es el tipo de jugador que siempre va a conseguir los resultados”, consideró.

SMART SE RINDE ANTE HORFORD

El tremendo rendimiento de Horford en esta temporada, y más en los ‘playoffs’, le ha convertido en uno de los elementos más queridos del vestuario de los Celtics y Marcus Smart le brindó unos sentidos elogios al acabar el partido del Chase Center.

“Nadie se merece más que él estar aquí, por cómo se cuida, por su profesionalidad. Sigue encadenando grandes partidos, eso es lo que hace para nosotros”, afirmó Smart, uno de los grandes líderes de la plantilla.