Alfredo Castro, el actor chileno que se transforma en un tercer cuerpo

Guadalajara (México), (EFE).- El actor chileno Alfredo Castro dijo en México que la actuación es una transformación en el propio cuerpo real con un cuerpo de ficción, que se comunican mediante las emociones y los desencuentros.

“Actuar es, para mi, el deseo vigoroso de modificar un cuerpo de ficción, una invención literaria, un sujeto que simula una vida y desde ahí metabolizar y pensar en los otros personajes, pensar en sus valores existenciales, políticos, sus batallas y preguntarnos el personaje y yo, dónde nos duele la vida”, expresó.

Durante la masterclass titulada ‘Actuar es para mi, el deseo vigoroso de pensar otro cuerpo’, señaló que los cuerpos de sus personajes se nutren a sí mismos para formar una especie de tercer cuerpo que toma vida por sí mismo y que le ha ayudado a encarnar a personas ficticias que le parecen desagradables.

Puso como ejemplo su interpretación del Padre Vidal, un sacerdote pedófilo en la película ‘El Club’, de Pablo Larraín, un personaje que le parecía repugnante pero al que pudo dar vida de manera más fluida cuando se miró al espejo caracterizado por él.

“Ahí opera el tercer cuerpo porque tuve que transitar desde mi propio cuerpo al cuerpo de ese cura que estaba en un guión; me vestí, me peiné, me vi al espejo y entendí que no era yo ni el cura, sino que los dos creamos a ese nuevo cuerpo”, dijo.

Castro es uno de los invitados especiales de la edición 39 Festival Internacional de Cine en Guadalajara (oeste de México) donde recibió el Premio Mayahuel Iberoamericano por su trayectoria y para presentar su más reciente película ‘Ladrón de Perros’.

El chileno, uno de los actores más reconocidos en el cine Iberoamericano, señaló que le interesan proyectos de teatro o cine que privilegian lo emocional y político sobre lo racional, pues son elementos que quedan en la mente de los espectadores.

“Hay un imaginario ahí que yo tengo que abordar desde lo político y también desde lo emocional, si leo un texto o un guión, la primera lectura más bruta es ver cuál escena me emocionó, cual me llenó de lágrimas y esa escena única la trasladó al guión completo, pero es el elemento más importante para mí, la emoción con el cine no tiene igual”, señaló.

El histrión fue reconocido recientemente con el Premio Platino 2024 por su interpretación en la miniserie ‘Los mil días de Allende’ afirmó que los personajes a los que ha dado vida los aborda no como si fueran una ficción, sino como si fueran personas reales que viven y sufren.

“No entiendo otra manera de acercarme al personaje que no (sea) tratándolos como personajes, sino sabiendo que son personas, que son seres humanos”, señaló.

Del 7 al 15 de junio y con la Comunidad de Madrid como invitada de honor, el FICG reúne a 200 corto y largometrajes en la competencia oficial en las secciones de cine mexicano e iberoamericano de ficción, documental, de animación, con temática ambiental y relacionada a la comunidad LGBTIQ+.