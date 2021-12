El colombiano Meza deja Tigres, que duda sobre volante uruguayo Fernández

Monterrey (México), (EFE).- El defensa colombiano Francisco Meza abandonará a los Tigres UANL tras seis años, informó Mauricio Culebro, presidente del club mexicano, quien debe definir la permanencia del centrocampista uruguayo Leo Fernández.

“En el caso de Meza su contrato terminó, creo que él también tiene la idea de salir”, explicó en rueda de prensa Culebro.

Meza, de 30 años, sufrió ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le hizo perder el torneo Apertura, en el que no fue registrado.

En su paso por Tigres, al que llegó en el Apertura 2016, el exjugador del Independiente Santa Fe bogotano jugó 91 partidos, marcó cuatro goles y repartió dos asistencias.

Nacido hace 30 años en la caribeña ciudad de Barranquilla, Meza ganó con Tigres tres títulos de Liga, una Liga de Campeones de la Concacaf y un subcampeonato en el pasado Mundial de Clubes.

Culebro manifestó que aún no toman una decisión sobre la permanencia del uruguayo Leonardo Fernández con miras al torneo Clausura que comienza en enero.

“Leo Fernández en los últimos mercados de traspasos siempre ha sido el tema de todos. Leo es un gran jugador, excelente muchacho, hay muchos equipos interesados en él, pero estamos en tiempo de análisis y no hemos tomado una decisión”, expresó.

El directivo dijo confiar en que el Clausura 2022 será el torneo en el que el francés Florian Thauvin, jugador de la selección que conquistó el Mundial de Rusia 2018, demostrará todo su talento después de un Apertura 2021 difícil, en el que pasó varias semanas lesionado.

“Los primeros torneos en un fútbol diferente son complicados. Los jugadores necesitan un período de adaptación. También le afectó irse a los Juegos Olímpicos, luego cuando empezó a agarrar ritmo se volvió a lesionar. En estos primeros seis meses me parece difícil hacer un juicio de él”, comentó.

Sobre el primer semestre de Miguel Herrera como estratega de Tigres, en el que el exseleccionador de México llevó al equipo a las semifinales, Culebro lo calificó como positivo.

“El balance es positivo. Todo torneo nos deja aprendizajes. Estamos convencidos de que vamos en buen camino, pero desafortunadamente nos quedamos en la antesala de la final. Aquí ganamos y perdemos todos, tenemos que seguir trabajando”, finalizó.