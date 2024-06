Gael García y Diego Luna presentan en Tribeca “Estado de silencio”, sobre la violencia a periodistas

México, (Notistarz/AMEXI).- “Ni un periodista más, ni un periodista menos”, ese es el llamado que hacen Diego Luna y Gael García Bernal a través de “Estado de silencio”, un documental en el que retratan la violencia que se ejerce en contra de los comunicadores independientes en México.

La producción corrió a cargo de ambos, a través de su empresa La Corriente del Golfo y la presentaron con éxito este martes en el Festival Internacional de Cine de Tribeca, en Nueva York.

Al finalizar la proyección, Diego Luna dijo que “Estado de silencio” busca hacer visible la problemática que enfrentan los corresponsales del país.

“Ejercer el periodismo en México es muy complejo, y si la ciudadanía no está atenta, no está consciente, y no está presente en el día a día de los periodistas, suena muy injusto”, comentó el actor y director de 44 años.

El protagonista de películas como “Rogue One: una historia de Star Wars”, indicó que todo aquello que se expone en el documental es una llamada de atención a la ciudadanía porque a los periodistas, subrayó, “tenemos que reconocerles, apoyarles, estar cerca, preocuparnos por lo que hoy vive esta comunidad en nuestro país”.

Gael García confió en que el filme pueda despertar la conciencia de distintos sectores de la sociedad, y no sólo de quienes están siendo afectados.

“Puede ayudar muchísimo para una reflexión desde el gremio periodístico, pero también para todas las personas que, en esta elección, decidieron votar o no votar. No podemos hablar de una democracia funcional sin periodismo”, declaró a Despierta América.

El actor y productor, quien es una de las figuras de México más sobresalientes a nivel mundial, resaltó que el propósito de “Estado de silencio” consiste en denunciar que “sin periodismo no hay democracia, no hay cómo escrutar la verdad si no existe el periodismo, si no existen las voces que denuncian, que critican, que matizan las cosas que están sucediendo”.

Gael García y Diego Luna presentan el documental «Estado de Silencio» a través de su casa productora La Corriente del Golfo.

Opinó que la impunidad es completamente transversal. “Casi casi que no existen las palabras como para defender, para decir que existe un Estado de Derecho en México”.

“No se mata la verdad, matando periodistas. Sin derecho a la información, seríamos ciudadanos de ninguna parte sin una democracia plena”, apuntó Diego Luna mientras que García Bernal añadió que, pese a la gravedad de la situación en México, el documental se presenta como “un grito de esperanza” hacia un futuro mejor.

Bajo la dirección de Santiago Maza, “Estado de silencio”, de 83 minutos, sigue a cuatro periodistas: Marcos Vizcarra (Sinaloa), Jesús Medina (Morelos), Juan de Dios García Davish y María de Jesús Peters Pino (Chiapas) en su trabajo del día a día, mostrando los obstáculos y los riesgos a los que se enfrentan cuando denuncian las injusticias y la corrupción que se vive en el país.

En su afán por revelar el dolor y el miedo que padece la ciudadanía tras dos décadas de violencia desenfrenada por la llamada guerra contra las drogas, ellos se han convertido en blanco de la represión.

Al igual que cientos de sus colegas, son a la vez investigadores y víctimas del orden Narcopolítica. Este retrato íntimo exclama con un sentido de urgencia que la libertad de prensa no puede permanecer sitiada.

