Iñárritu deja el cine que ilustra realidades y apuesta a la interpretación con un lenguaje más visual

*”La verdad es que estoy agotado”, dijo

México, (Notistarz).- El director mexicano Alejandro González Iñárritu aseguró que con la película “Bardo” termina un ciclo de cine construido desde la realidad y apostará por nuevas producciones con un lenguaje más visual, informó Ibercine.com

Señaló que “Bardo”, sobre la condición de los migrante le “dio la oportunidad de explorar formalmente intelectual o filosóficamente lo que me interesa. Creo que ya no hay retorno a ese realismo convencional y creo que es parte del desarrollo de un estado interior”.

“Ilustrar la realidad mejor que el periódico y construyendo eso ya no me interesa” y agregó que “eso es demasiado abundante, en estos momentos tan fuertes y dolorosos y duros que estamos viviendo ahorita, como la guerra”.

Iñárritu entregó estas declaraciones en el marco del Festival de cine de Morelia, donde estreno “Bardo”, la que subrayó que no tiene interés en representar la “dura realidad” actual en su cine.

“Esta película me ayudó a reafirmar lo que me interesa ahorita y lo que no me interesa (…) Imaginar el arte es la construcción” agregó el cineasta mexicano sobre su película “catártica”, “autobiográfica”, alejada de una historia convencional.

“Eso me encanta ahora. Me gusta más esa manifestación de la reinterpretación personal de la realidad” agregó.

“La verdad es que estoy agotado. Yo no filmaría ya una película como lo hice con Amores perros” comentó en referencia a la influencia del lenguaje audiovisual generado por la televisión y las plataformas.

“Muy poca gente ya habla de la gramática cinematográfica (…) Me interesa mucho explorar las diferentes posibilidades que hay en el lenguaje visual”, apuntó.