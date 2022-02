La producción industrial mexicana no recupera los niveles prepandemia en 2021

Ciudad de México, (EFE).- La producción industrial creció un 6,5 % interanual en 2021 gracias al empuje de todos los sectores menos el de la generación y transmisión de energía eléctrica, pero este importante indicador macroeconómico sigue todavía por debajo del nivel prepandemia.

Según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), este resultado anual fue motivado por el alza de la manufactura (8,6 %), la construcción (7,2 %), y la minería (1,6 %), mientras que la generación, transmisión de energía eléctrica, agua y gas cayó un 0,5 %.

“Que la producción industrial haya presentado esta variación de 6,5 % es positivo porque refleja que el sector se está recuperando aunque todavía no alcanza el tamaño que tenía antes de la pandemia”, dijo a Efe la subdirectora de Análisis Económico en Monex Grupo Financiero, Janneth Quiroz.

Mientras que en cifras desestacionalizadas, la actividad industrial aumentó un 1,2 % en diciembre respecto al mes previo por el aumento de la generación y transmisión de energía eléctrica, agua y gas (2,4 %), de la manufactura (1,9 %) y de la construcción (0,8 %), mientras que la minería cayó un 0,2 %.

Con este dato de diciembre, la actividad industrial mantiene una diferencia de -2,4 % respecto a enero de 2020, explicó Quiroz, que, sin embargo, consideró muy positivo el crecimiento mes contra mes.

La directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller, explicó a Efe que los factores que llevaron a este dato en la producción industrial -que es positivo pero no recupera el 10 % perdido en 2020- se debió en buena medida a la escasez de insumos en la última parte del año y por la expansión de la variante ómicron del coronavirus.

LA ESENCIAL MANUFACTURA

La recuperación de este 2021 se registró tras la sustancial caída del 10 % de la actividad industrial en 2020 por la pandemia del coronavirus, que llevó a las autoridades a ordenar la paralización de todas las actividades no esenciales en abril y mayo de ese año.

Quiroz destacó el importante crecimiento este año de la manufactura del 8,6 %, con varios de sus rubros creciendo a “doble dígito”.

“Este sector es el que refleja en mayor medida la dependencia que existe de la economía mexicana respecto a la de Estados Unidos, ya que buena parte de la manufactura del país se exporta a Estados Unidos”, apuntó la experta, quien recordó que en 2021 las ventas al extranjero crecieron por arriba del 18 %.

PARA EL 2022

Tras una contracción histórica del 8,2 % en 2020, el producto interno bruto (PIB) mexicano creció un 4,8 % en 2021, según cifras preliminares. Un dato inferior al estimado por autoridades de cerca del 6 %.

En este contexto, el alza de la producción industrial en 2021 vaticina que, para este 2022, el crecimiento del sector secundario será vital para que México se recupere paulatinamente en el terreno económico.

“Vamos a seguir viendo una recuperación, pero no se estima rápida. Aunque se espera que siga estando impulsada sobre todo por el sector manufacturero por el alto crecimiento de Estados Unidos que se espera de entre el 3 % y el 3,5 %”, dijo Siller.

Según Quiroz, para 2022 se espera que la recuperación continúe siempre que la economía se expanda en Estados Unidos y no haya problemas de logística ni insumos.

“Hacia adelante esperamos que continúe esta recuperación (…) Esto sin duda beneficiará a la economía por varios frentes. De manera directa por una mayor producción de manufacturas que al final termina teniendo un impacto favorable porque genera mayores ingresos y también la necesidad de crear empleo”, concluyó.