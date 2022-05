La serie “Todo por Lucy” mexicaniza y actualiza el clásico de los años 50

Ciudad de México, (EFE).- Los actores mexicanos Natalia Téllez y Daniel Tovar protagonizan “Todo por Lucy”, una historia inspirada en la comedia “I Love Lucy” de 1951 en la que demuestran la evolución de la sociedad en términos del amor y la libertad.

“Como mujer actual (‘I love Lucy’) resulta un contexto con el que ya no podemos, o no queremos, identificarnos”, apunta este viernes Téllez en entrevista con Efe.

“Era una mujer que habitaba solamente en su casa, una ama de casa e incluso eso se veía reflejado en su ropa, pues siempre tiene un mandil porque siempre está por cocinar, o hacer actividades en torno a la cocina. Esta vez trataron de plantear la misma personalidad pero con un contexto diferente”, ahonda.

Han pasado más de 70 años desde que Lucille Ball y Desi Arnaz dieron vida a los entrañables Lucy y Ricky Ricardo en la serie estadounidense.

Si bien sus personajes marcaron generaciones y siguen siendo un referente de la cultura popular estadounidense, la trama que muestra la historia de una familia tradicional, al hombre como proveedor y a la mujer servicial ha perdido la vigencia.

“Creo que es la personalidad de Lucy la que hace a todo el mundo amarla, su mente es un caos, es una persona que está luchando mucho por tener un día normal en la vida y no lo logra, eso se mantiene y de ahí surge la comedia”, opina Téllez.

En la ficción que se estrena este viernes por Prime Video, Lucy es una mujer con miedo a la adultez y a los compromisos.

Vive en la disyuntiva de amar a su novio Ricky y temor de dar el siguiente paso.

“Siento que es muy generacional que las personas se estén tardando más tiempo en dar los pasos que tengan que ver con la estructura tradicional de familia, tener hijos, casarse y creo que Lucy le tiene miedo a tener un compromiso, pero no le tiene miedo al amor”, cuenta la protagonista.

Por su parte, Ricky, es un hombre enamorado que busca entender a Lucy en todos sus embrollos con paciencia.

“(Ricky) tiene guiños al personaje original pero al final del día es un tipo supermoderno, no es el señor de la casa que va y trabaja y regresa con su mujer, todos son problemas más modernos, y en su personalidad es mucho menos duro”, describe Tovar.

Además, el actor considera que si hay algo que pueden aprender del amor de ambos, es que “saben que quieren estar juntos y aprenden de la tolerancia y de la convivencia, son una pareja joven que decide juntarse y aceptarse con todo lo que eso conlleva”.

La serie se grabó en los primeros meses de embarazo de Natalia por lo que es sincera cuando dice que le hubiera podido estar en otra situación para disfrutar al cien a su personaje.

“Era un personaje que yo quería hacer mucho, una comedia que me emocionaba, pero me sentía muy agotada y las mañanas eran complicadas. Fue el proyecto de mi vida en el que me sentí menos yo y demandó más de mí físicamente cuando estaba en mi punto más bajo”, confiesa la también conductora.

ESPEJO DE LA SOCIEDAD

A Lucy y Ricardo los acompañan en sus aventuras Esteban y Federico, una pareja con un amor enorme que pone el contraste más importante de la sociedad de los años 50 a la sociedad de 2022, según el actor Andy Zuno.

“Creo que es mágico ver cómo algo que tiene un punto de partida como el original, resurge con una nueva vida. Esta pareja es una de las más significativas, ahí no hay pierde en ver la actualidad, por un tema de representación y de cómo la sociedad ha cambiado”, explica Zuno, quien interpreta a Esteban en la ficción.

Por su parte, para Daniel Haddad, el haber dado vida a un personaje homosexual como Federico fue todo un reto, pues al no ser parte de la comunidad LGBT+ decidió orientarse para evitar caer en el estereotipo.

“Era importante plantearme cómo serle fiel a una representación adecuada, tuve referencia y guía de Andy y la conclusión fue muy sencilla: son seres humanos y la característica principal es que se están amando”, considera Haddad.