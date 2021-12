Mariana Treviño da vida a las mujeres y madres actuales en “Cecilia”

Ciudad de México, (EFE).- Aunque no es madre en la vida real, la actriz mexicana Mariana Treviño empatiza con “Cecilia”, su personaje en la nueva serie homónima, una mujer que mantiene a flote a todos los integrantes de su familia, mientras intenta levantar su negocio.

“Cecilia representa a todas las mujeres que trabajan, tienen una familia y que hacen malabares existenciales con muchísima pericia para mantener un equilibrio en medio de todo esto”, asegura Treviño en entrevista con Efe.

Mariana Treviño (Monterrey, 1977) sintió como una responsabilidad muy grande tomar sobre sus hombros el papel de una mujer con tantos compromisos en su vida.

“Es la mujer que trabaja, que tiene que sacar adelante a todo su alrededor y a sí misma, pero a veces esto queda atrás, eso pasa en ‘Cecilia’, nos muestra todo el tiempo que dedicamos a las exigencias del mundo y cómo es que se nos olvida el tiempo propio”, explica sobre la serie que llega este martes a Paramount Plus.

En televisión, Mariana ha sido madre en varias ocasiones, una de las más recordadas es su papel como Remedios Rivera en la serie “100 días para enamorarnos” (2020), sin embargo en la vida real no ha pasado por esa experiencia.

“Me ha tocado vivirlo a través de mis personajes, pero nunca había experimentado el papel de una matrona de hoy en día, moderna, que jala todos los hilos, pero me puedo identificar profundamente tenga hijos o no”, asevera.

La historia comienza con el colapso de Cecilia en medio de una fiesta y a su vez, el derrumbe familiar que ello trae consigo.

Mientras ella está postrada en una cama de hospital inconsciente, recibe visitas de sus hijas, ex sposos, hermana, padre y trabajadores quienes comienzan a valorar a la mujer para reflexionar sobre el trato que le han dado.

Entre esas visitas estará la más constante, la del doctor Jiménez, quien volcará en ella sus sentimientos atrapados y con quien posteriormente entablará una relación cercana.

“La serie nos habla de que todos los seres humanos, independientemente del género, tenemos que saber en qué vida estamos parados y cuál estamos construyendo, que no se puede quedar siempre en el mismo lugar”, reflexiona la actriz de “Club de Cuervos” (2015).

La historia cuenta con la participación de Erik Hayser, Marimar Vega, Michel Brown y César Bono, por mencionar a algunos, y muestra la complejidad de las relaciones familiares en una comedia particular que no deja de lado el drama de la vida real.

CREAR EN PANDEMIA

Pese a que todos los personajes de la serie muestran relaciones complejas entre ellos y vínculos especiales -como los de una familia- una de las dificultades más grandes de este primer proyecto mexicano de la plataforma Paramount Plus, fue crear estos vínculos a distancia.

Con pocos ensayos y unas cuantas reuniones virtuales antes de las grabaciones, la serie se realizó durante la pandemia y la mayor parte del trabajo recayó en la habilidad que cada uno de los actores realizó por su cuenta.

“No pudimos hacer mucho trabajo previo por la pandemia, llegamos al set a conocernos y a hacer las escenas (…) Ihtzi Hurtado pensó que sería más difícil armar la familia y crear la naturalidad a la familia pero no fue así”, asegura.

Además de “Cecilia”, Mariana Treviño es parte de la nueva serie de su amigo y director mexicano Manolo Caro (“La casa de las flores, 2018), “Érase una vez… pero ya no”, que fue grabada en España y que se encuentra en proceso de postproducción.

Sobre ese proyecto se sabe que además de Treviño, cuenta con la participación del colombiano Sebastián Yatra, la española Rossy de Palma y la chilena Daniela Vega, entre otros.